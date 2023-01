SOFIA GOGGIA COME LA TOFFANIN: “NON SARÒ A SANREMO, NON SONO MAI STATA CONTATTATA” – LA SCIATRICE A “RTL 102.5”: “PER LE PROSSIME SETTIMANE SARÒ IN LOCALITÀ MONTANE. MA NELL'ULTIMA SETTIMANA DI GENNAIO ANDRÒ IN UNA LOCALITÀ DOVE C'È CALDO E SOLE PER PREPARARE I MONDIALI. A SANREMO NON CI SARÒ. SANREMO È UN SOGNO DI TUTTI, MI PIACEREBBE ANDARCI. MA IL MIO OBIETTIVO È VINCERE QUESTI MONDIALI” – “NON SONO STATA CHIAMATA DA AMADEUS, SI TRATTA DI UNA VOCE DI CORRIDOIO E BASTA. MI SONO IMMAGINATA PERÒ SU QUELLE SCALE: VINCERE LE OLIMPIADI È PIÙ FACILE RISPETTO ALLA SCALINATA DELL'ARISTON…”