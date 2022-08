“QUESTO MONDIALE ARRIVA NEL MOMENTO SBAGLIATO PER LE RAGIONI SBAGLIATE" - LA SFURIATA DI JURGEN KLOPP CONTRO IL MONDIALE INVERNALE IN QATAR - "ALCUNI CALCIATORI GIOCHERANNO IL MONDIALE PER PIÙ TEMPO RISPETTO AD ALTRI E NON VA BENE. CHI ARRIVA IN SEMIFINALE, RIPRENDERÀ LA STAGIONE COL CLUB APPENA UNA SETTIMANA DOPO. SI RICOMINCIA IL 26 DICEMBRE E LA FINALE SI GIOCHERÀ IL 18 DICEMBRE" - "TUTTI SANNO CHE NON È GIUSTO MA NESSUNO NE PARLA COSÌ SPESSO DA CAMBIARE LE COSE…"

Jurgen Klopp si schiera contro il Mondiale in Qatar, muove accuse alla Fifa e alla Uefa: “Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate”.

‘Se tutti i giocatori hanno un mese di stop, come accade in Germania per la pausa invernale, non è un problema. Sappiamo come affrontarlo. Qui è diverso, alcuni calciatori giocheranno il Mondiale per più tempo rispetto ad altri e non va bene. Chi arriva in semifinale, riprenderà la stagione col club appena una settimana dopo. Si ricomincia il 26 dicembre e la final si giocherà il 18 dicembre.

“Quando comincio a parlarne mi arrabbio. Tutti sanno che non è giusto giocare un Mondiale che spezza la stagione agonistica ma nessuno ne parla così spesso da cambiare le cose. È come il problema climatico. Non puoi semplicemente avere giocatori forti e dire: “Oh mio dio, non sono fantastici?” Non funziona così

“Dovremmo dire cari signore e signori, Fifa, Uefa, Premier League, per favore parlate tra di voi”.

“Dev’esserci un incontro in cui tutti si siedono insieme e l’unico tema devono essere i giocatori che sono la componente più importante di questo gioco. Non è ancora successo perché gli allenatori sono sempre in bilico, ci sono e non ci sono”.

