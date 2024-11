“RED BULL? MAI AVUTO CONTATTI CON NESSUNO. È STUPIDO CHIEDERMI SE VENDO” – URBANO CAIRO DRIBBLA LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI GRANATA (SULLA CANCELLATA DEL CENTRO SPORTIVO FILADELFIA SONO STATE APPESE UNA CROCE DI CARTONE E UNA BARA CON SOPRA UN MANIFESTO FUNEBRE, CHE ANNUNCIA LA MORTE DEL PRESIDENTE GRANATA IL 31 DICEMBRE 2024): “NON VOGLIO VENDERE IL TORINO, CONCENTRIAMOCI SULLA JUVE”

Francesco Manassero per www.lastampa.it

urbano cairo in mare

«Red Bull? Non ho mai avuto contatti con nessuno. Ascolterei eventuali proposte? Non mi metto a trattare con voi, è una domanda stupida. Questione stadio? Sono cose riservate, c’è un’interlocuzione con il Comune».

La verità di Urbano Cairo, dopo l’ennesimo harakiri della squadra e dopo l’ennesima, dura, contestazione messa in scena da settori sempre più ampi del Grande Torino, non solo la curva Maratona, mette in luce un patron diverso, quando prima di uscire dallo stadio per imboccare l’autostrada per Milano si intrattiene per pochi minuti a parlare con i presenti. «Ho sempre detto che il Torino non voglio venderlo, non posso continuare a smentire», taglia corto il presidente scocciato e innervosito dalla situazione.

MANIFESTO FUNEBRE DEI TIFOSI DEL TORINO PER URBANO CAIRO

E certo la squadra di Vanoli che inciampa nella quinta sconfitta nelle ultime sei giornate non aiuta a rasserenare l’ambiente. Alla fine della partita il gruppo è stato chiamato a rapporto dalla curva in vista del derby.

«Quando ne perdi troppe di fila non fa piacere, ma esaminiamo le cose in maniera lucida, altrimenti buttiamo via tutto - ancora Cairo -. Contro la Fiorentina è una sconfitta immeritata, gli abbiamo regalato il gol. Adesso concentrati sulla Juventus, è una sfida importante».

CONTESTAZIONE A CAIRO DEI TIFOSI DEL TORINO urbano cairo fa le flessioni in vacanza 1 protesta dei tifosi del torino contro urbano cairo il tuffo dallo yacht di urbano cairo 5 CONTESTAZIONE A CAIRO DEI TIFOSI DEL TORINO