“A ROMA FRUSTRATI PERCHÉ HANNO VINTO POCO” - L'EX DIRETTORE SPORTIVO MONCHI PARLA DEL SUO FLOP IN GIALLOROSSO E TROVA UN COMODO ALIBI NELLA ECCESSIVA "PRESSIONE” DELL'AMBIENTE ROMANO – DA MAX GIUSTI A CLAUDIA GERINI, DA FLORIS A MALAGO', ECCO CHI C’ERA ALL’OLIMPICO A GODERSI IL RITORNO AL GOL DI PASTORE DOPO 7 MESI – RANIERI NONNO PER LA SECONDA VOLTA

max giusti foto mezzelani gmt

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da www.corrieredellosport.it

Ramon Monchi dopo il suo ritorno al Siviglia decide parlare nuovamente dell'avventura flop alla Roma durata un anno e mezzo e terminata con il suo addio lo scorso marzo. Il direttore sportivo del club andaluso ai microfoni di Quokka News, spiegando i motivi delle difficoltà incontrate nell’ambiente romano: «La differenza è che la Roma è una squadra che ha una ripercussione molto grande: è la Capitale d’Italia, ha una quantità di popolazione maggiore a quella di Siviglia, molti più media di comunicazione, non ha vinto molto nel passato e questo provoca una frustrazione che crea una pressione maggiore».

malagò giusti foto mezzelani gmt

Sul suo ritorno al Siviglia dopo appena due stagioni: «Quando me ne sono andato dal Siviglia due anni fa, é perché credevo di dover cercare nuove motivazioni visto che sono stato qui sia da giocatore che da direttore sportivo. Volevo un’esperienza fuori dalla Spagna. Quando l’avventura a Roma è finita avevo un’opzione di andare in Inghilterra, ma poi ho ricevuto la chiamata del Siviglia. Sono tornato perché credo che posso aiutare a crescere questa società . Non sono tornato per salvare nessuno, né perché sono Sevillista. Credo che fosse il momento giusto per dare al Siviglia le conoscenze che ho appreso in questi due anni a Roma».

