“C’E’ SARRI E SI FANNO MALE DOUGLAS COSTA, PJANIC E PURE DANILO. RIDATECI MARTUSCIELLO” – I TIFOSI DELLA JUVE LA PRENDONO A RIDERE DAVANTI AL NOIOSISSIMO PARI CON LA FIORENTINA (CHE NON HA VINTO SOLO PER L'IMPRECISIONE DEI SUOI ATTACCANTI) – SARRI, ALLA PRIMA PANCHINA BIANCONERA: "NOI MALE MA E’ DURA GIOCARE ALLE 15 A FIRENZE" - RENZI MASTICA AMARO: “LO 0-0 CI STA STRETTO…” - VIDEO

Nel prepartita per un pareggio con la Juve avrei messo la firma. Oggi esco dal Franchi con un po’ di amaro in bocca: lo 0-0 ci sta stretto. Ma va bene così. Bella partita, bellissima coreografia, viva Fiorenza

L’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stato un flop. Dopo due vittorie consecutive senza l’ex tecnico del Chelsea, è arrivato il primo stop stagionale con il suo debutto bianconero in panchina. La squadra ha giocato malissimo a Firenze, è stata spesso in balia degli avversari e ha strappato uno zero a zero solamente per l’imprecisione degli attaccanti viola.

La prestazione della Juventus non è passata inosservata ai suoi esigentissimi tifosi ed alcuni di loro hanno già massacrato di critiche Sarri sui social network. Alcuni ironizzano: “Ma siamo sicuri che nelle prime due giornate il nostro allenatore era Martusciello? Forse era Guardiola travestito da Martusciello… Comunque molto meglio della noia di oggi…”. Altri lasciano commenti simili: “Ridateci Martusciello! Se questa è la Juventus di Sarri, meglio riavere quella di Martusciello!”.

Altri tifosi criticano il nuovo allenatore dicendo: “La Juventus ha preso Sarri per vincere giocando bene. La prestazione di oggi è stata davvero pessima, con Allegri giocavamo molto meglio ed è tutto dire…”. Alcuni tifosi bianconeri sono pessimisti: “Se dobbiamo giocare in questo modo, è meglio che non ci presentiamo in Champions League contro l’Atletico Madrid o ce ne fanno sette…”.

