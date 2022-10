“IL SASSUOLO NON MERITAVA DI PERDERE” – L’INTER, CON ONANA IN PORTA AL POSTO DI HANDANOVIC, BATTE I NEROVERDI CON UNA DOPPIETTA DI DZEKO (INUTILE LA RETE DI FRATTESI), L’ALLENATORE DEGLI EMILIANI DIONISI: “MERITAVAMO ALMENO IL PAREGGIO. NON SIAMO STATI LUCIDI, CI SONO MANCATI GLI ULTIMI VENTI MINUTI. E SULL’ARBITRAGGIO DICO CHE…”

Da mediagol.it

Esce sconfitto il Sassuolo di Alessio Dionisi contro l'Inter rigeneratasi dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona. La formazione di Simone Inzaghi batte di misura i neroverdi grazie alla doppietta del centravanti bosniaco Edin Dzeko. Per gli emiliani non è bastata la rete del centrocampista Davide Frattesi. Queste le dichiarazioni post gara del tecnico Dionisi ai microfoni di Dazn:

"Abbiamo giocato questa partita alla pari per circa settanta minuti. Questa partita l'Inter non avrebbe meritato di vincerla. Credo che entrambe le squadre abbiano giocato per vincere, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Peccato, a noi sono mancati gli ultimi venti minuti, potevamo provare a vincerla. A livello di individualità abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro. Il rammarico è non essere stati lucidi fino alla fine come nei 70 minuti precedenti. Non mi piace tanto parlare degli arbitri, di solito quando chi salta si fischia fallo contro chi fa ponte e non contro chi salta. È la prima volta che lo vedo succedere".

Alessio Dionisi