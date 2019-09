10 set 2019 08:38

“SCHUMI E’ A PARIGI PER UNA CURA CON LE STAMINALI”- LE RIVELAZIONI DI ‘LE PARISIEN’ - L’EX PLURICAMPIONE DI F1 DA IERI E’ ALL'OSPEDALE EUROPEO GEORGES POMPIDOU: LO SEGUE UN LUMINARE DI TERAPIA CELLULARE- IL CAMPIONE POTREBBE RICEVERE PER VIA ENDOVENOSA CELLULE STAMINALI PER OTTENERE "UN’AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA SISTEMICA", OVVERO IN TUTTO L’ORGANISMO….