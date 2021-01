“LO SCONTRO LUKAKU-IBRA? È STATO OSCENO” - DEMETRIO ALBERTINI, EX VICEPRESIDENTE FIGC, VA GIU’ DURISSIMO SULLA RISSA NEL DERBY DI COPPA ITALIA – IL MILAN? STRABILIANTE, CREDERE NELLO SCUDETTO NON COSTA NULLA. E SULL'INTER... – E POI GLI ALLENATORI “INSEGNANTI” COME SACCHI E GASP E I TECNICI “GESTORI” COME CAPELLO E TRAP - "PIRLO? UN APPRENDISTA...CHE DIVENTERÀ UN GRANDISSIMO ALLENATORE"

Dagonews

demetrio albertini

“Lo scontro Lukaku-Ibra? è stato osceno”. Demetrio Albertini, ex vicepresidente della Figc, parla a "Campioni del mondo", la trasmissione condotta da Marco Lollobrigida su Rai-Radio 2, della rissa tra Zlatan e il centravanti dell’Inter nel derby di Coppa Italia: “Capisco lo scivolone di un ragazzino ma non da calciatori così, dai quali ci aspettiamo un esempio sempre. La personalità si deve esibire in altro modo”.

L’ex centrocampista del Milan definisce “strabiliante” il cammino della squadra di Pioli. “Credere nello scudetto non costa nulla. È gratis. Nessuno avrebbe mai pensato ai rossoneri campioni di inverno. La pandemia ha agevolato i giovani del Milan? L’unica cosa certa è che tutti vivono lo stessa situazione: gli stadi vuoti, gli infortuni, i positivi al Covid. Se il Milan è primo è perché se lo è meritato. Ha un reparto difensivo forte. Calabria sembra un giocatore diverso. Romagnoli è tornato ai suoi livelli. C’è stata una crescita da parte di tutti. Ma se alla fine lo scudetto non dovesse arrivare, tutto questo servirà per aggiustare il tiro ed essere poi più forti la prossima stagione.

ibra lukaku

Albertini sente aria di derby scudetto: “L’Inter ha speso tanto, ha un allenatore come Conte che è esperto. Se non dovesse vincere il titolo sarebbe più facile vedere un risultato negativo per loro più che per il Milan”.

andrea pirlo foto mezzelani gmt 025

L’ex “metronomo” rossonero ricorda l’allenatore che lo ha preso dalla Primavera e lo ha ha fatto esordire in prima squadra, Arrigo Sacchi: “Un grande insegnante, un maestro di tattica”. Gasperini ricorda il profeta di Fusignano? “È difficile giudicare. Gasp ha una sua filosofia che ha credibilità nella società e nei suoi calciatori visto i grandissimi risultati. Divido gli allenatori in due categorie: quelli che insegnano e quelli che gestiscono. Io ho avuto Capello che era un grande gestore e ha vinto tutto, e Trapattoni lo stesso. Non c’è una ricetta magica per vincere. Pirlo gestore o insegnante? Un apprendista...che diventerà un grandissimo allenatore”.

IBRA PIOLI

Demetrio Albertini DEMETRIO ALBERTINI SERATA SANPATRIGNANO DYBALA PIRLO andrea pirlo foto mezzelani gmt 027 INTER JUVE PIRLO arrigo sacchi TAVECCHIO ALBERTINI

ibra lukaku ibra lukaku