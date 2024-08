È QUASI IMPOSSIBILE CHE LA SCENA SI RIPETA. QUESTO NON CANCELLA E NON SMINUISCE NULLA.

Semifinale conquistata per il campione olimpico in carica con il tempo di 10.05 secondi ???#HomeOfTheOlympics #Paris2024 #Jacobs pic.twitter.com/P4H4T5fPmP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 3, 2024 The reigning Olympic Champion Marcell Jacobs winning the 100m in 9.80s at Tokyo Olympics 2020.



What a monumental achievement!!?? pic.twitter.com/AOjrojaWxV — Track Spice ? (@trackspice) June 11, 2024

Estratto dell’articolo di Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”

Scordiamoci Tokyo. Marcell Jacobs non è più quello. Non è stata una meteora, dopo l’oro olimpico ha vinto un Mondiale indoor e due Europei, oggi si gioca la semifinale. E noi godiamoci lo stesso la gara olimpica per eccellenza. Perché Parigi potrebbe svelare una nuova stella, giamaicana come Bolt: Kishane Thompson.

[…] Ci siamo commossi ieri quando il pubblico dello Stade de France ha intonato «Rien de rien» di Edith Piaf, a stemperare la tensione di una giornata intensissima. Ci siamo commossi a Tokyo per Marcell Jacobs. È quasi impossibile che la scena si ripeta stasera. E pure Chituru Ali dovrà mulinare il suo piedone da 49 e mezzo molto più velocemente di ieri per avere speranze di finale. Questo non cancella e non sminuisce nulla.

Ieri Marcell picchiava i muscoli ribelli, come per addomesticarli. Diamogli ancora una chance. Sarà anche un duello di sponsor: Jacobs per Puma, Lyles per Adidas, Thompson per Nike, che forse ha fatto l’investimento migliore. Saranno tre semifinali senza un solo bianco; ma presto verrà un giorno in cui non faremo più caso al colore della pelle degli atleti. I Giochi servono anche a ricordarci di Albert Einstein, quando, dovendo compilare un odioso questionario, alla voce razza rispose: um ana.

