17 set 2020 19:59

IL “SENSO DI SCHIFO” DI ALESSANDRO GASSMAN PER SUAREZ – “QUANDO LEGGO, IN UN PAESE DOVE CHI NASCE DA GENITORI STRANIERI CHE PAGANO LE TASSE, NON PUÒ AVERE LA CITTADINANZA, CHE “PURTROPPO”, UN CALCIATORE SUDAMERICANO NON RIUSCIRÀ AD AVERE IL PASSAPORTO ITALIANO PRIMA DI OTTOBRE, UN LEGGERO SENSO DI SCHIFO MI SOPRAGGIUNGE…” – BARAONDA SU TWITTER: “L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO NULLA HA A CHE VEDERE CON I CASI EVIDENZIATI. LE NORME POSSONO ESSERE NON CONDIVISIBILI MA…”