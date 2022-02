2 feb 2022 09:10

“SENZA RACCHETTA NON SONO A MIO AGIO” - BERRETTINI SUL PALCO DI SANREMO HA LA MOBILITA' DI UN LAMPIONE E LA VIVACITA' DI UN SURGELATO - "GLI SPETTATORI IN AUSTRALIA NON ERANO QUELLI DELL’ARISTON. SPERO DI SUPERARE NADAL E DJOKOVIC PRIMA CHE SMETTANO" – SULLA SUA FIDANZATA, LA TENNISTA AJLA TOMLJANOVIC: "QUANDO CI ALLENIAMO DEVO FARLA VINCERE SENNÒ SI LITIGA” – LA GAG CON FIORELLO E IL PADRE E POI SPIEGA IL “NON VI SENTO” CHE HA URLATO DOPO LA VITTORIA CONTRO MONFILS – VIDEO