jannik sinner foto mezzelani gmt 9

Jannik Sinner vola in campo per la felicità di milioni di tifosi ma anche del suo conto in banca. Il fuoriclasse azzurro, infatti, non solo ha chiuso la stagione al primo posto mondiale, ma è anche in vetta alla classifica dei guadagni del 2024. Sinner ha incassato complessivamente 21,2 milioni di euro, Alcaraz lo segue a 10 milioni di distanza. A fare la differenza sono stati il Six Kings Slam (trionfo che gli ha assicurato 6 milioni di dollari) e le Atp Finals di Torino con un premio da 4,6 milioni di euro per il titolo conquistato da imbattuto.

E la cifra sarebbe potuta anche essere stata più consistente se l'Itia non gli avesse tolto punti e montepremi (300mila euro) di Indian Wells per il caso-Clostebol.

Grazie al percorso netto alle Atp Finals, a soli 23 anni Sinner è entrato nella top 10 di tutti i tempi come montepremi grazie ai 33.989,984 di dollari guadagnati, subito alle spalle del grande rivale Alcaraz.

jannik sinner foto mezzelani gmt 8

I guadagni, però, non sono ancora finiti e altri euro arriveranno dalla Coppa Davis, che dal 20 novembre entra nella sua fase decisiva con la Final 8 di Malaga. Per farsi un'idea, nel 2023 iI percorso dai quarti alla finale ha permesso alla squadra capitanata da Volandri di guadagnare complessivamente in premi 3 milioni e 460 mila euro da dividere tra tutti i convocati.

I GUADAGNI DI SINNER NEL 2024

Atp Finals (vittoria): 4,63 milioni di euro

Us Open (vittoria): 3,32 milioni

jannik sinner foto mezzelani gmt 25

Aus Open (vittoria): 1,95 milioni

Masters Miami (vittoria): 1,015 milioni

Masters Shanghai (vittoria): 1,015 milioni

Masters Cincinnati (vittoria): 970 mila

Roland Garros (semifinale): 650 mila

Wimbledon (quarti): 450 mila

Atp Rotterdam (vittoria): 400 mila

Atp Halle (vittoria): 421 mila

Atp Pechino (finale): 345 mila

Masters Monte-Carlo (semifinale): 275 mila

Masters Madrid (quarti) 162 mila

Masters Montreal (quarti): 157 mila

Six Kings Slam (torneo esibizione, vittoria): 5,52 milioni

PANATTA

Da ilfattoquotidiano.it

“Bisogna trovare dei nuovi avversari per Sinner non più sulla Terra, ma altrove tra i marziani“. Con questo elogio ai microfoni della Rai, Adriano Panatta ha celebrato il successo dell’altoatesino in seguito alla vittoria delle Atp Finals di Torino.

jannik sinner foto mezzelani gmt 19

“Forse a contrastarlo ci può essere Alcaraz se al 100%, però bisogna che si svegli perché è ancora troppo discontinuo“, ha dichiarato l’ex tennista. Poi aggiunge: “Tira molto più forte di Federer e Nadal, ma anche di Fritz e gli altri. L’evoluzione del tennis va verso la violenza di tutti i colpi.

Noi siamo alti, qui non ci prendono, oggi non vedi più un giocatore che serve sotto i 200 all’ora nemmeno nei challengers. Sinner ti leva proprio la voglia di giocare. Serena Williams mi ha detto che avrebbe voluto avere il dritto di Sinner e io le ho detto ‘no guarda, meglio il rovescio‘. È molto meglio, il dritto fa più impressione, ma di rovescio non sbaglia mai“.

angelo binaghi e jannik sinner foto mezzelani gmt1581

Riguardo alla vittoria di domenica sera contro Fritz: “Sinner ha fatto il suo dovere. È stato un crescendo in questa settimana delle Finals. Oggi ha giocato un match perfetto. L’unico timore era il servizio di Fritz e invece Jannik ha fatto meglio di lui e in un’ora e 24 minuti ha archiviato la pratica”, ha dichiarato Panatta ai microfoni della Domenica Sportiva.

jannik sinner foto mezzelani gmt 10

“Io ho detto ironicamente che ormai servirebbe cercare un avversario in un’altra galassia perché qui sulla terra non c’è nessuno che può impensierirlo. Io in questi 50 anni di tennis non ho mai visto uno strapotere così evidente rispetto agli avversari. Lui non può semplicemente perdere anche perché ha una tenuta nervosa straordinaria per la sua età. E ha margini di miglioramento: pensate dove può arrivare visto che ora è numero uno. Lui non ha perso un set, secondo me è un alieno e viene da un’altra galassia. Ce lo meritiamo uno così, a volte sono sconcertato quando lo vedo giocare: la sua violenza è impressionante, non è umana”.

