8 dic 2023 15:00

“IL SOGNO? VORREI CHE METTESSERO IL RISCALDAMENTO NEL PALAZZETTO DI FABRIANO IN CUI MI ALLENO. SI MUORE DI FREDDO” – VITA, OSSESSIONI E RINUNCE DELLA FENOMENALE SOFIA RAFFAELI, 18 ANNI, PRIMA ITALIANA A VINCERE UN TITOLO MONDIALE INDIVIDUALE NELLA GINNASTICA RITMICA – “LE ACCUSE NEI CONFRONTI DELLA ALLENATRICE DELLE FARFALLE MACCARANI? DA GINNASTA MI SONO SUBITO SENTITA VICINA A CHI DENUNCIAVA - GAREGGIARE IN SQUADRA NON MI INTERESSA. SE LE COSE NON VANNO COME VOGLIO IO, SBROCCO - "QUANTO GUADAGNA? 1.500 EURO AL MESE. LO STIPENDIO DELLA POLIZIA – IL RAGAZZO? NON CE L’HO - I SOCIAL MI ANNOIANO" – E SUI GIOCHI DI PARIGI…