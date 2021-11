“SONO CRESCIUTO CON MIA MADRE E MIA SORELLA. SONO LORO LA MIA FAMIGLIA. NESSUN ALTRO” – SCAMACCA ROMPE IL SILENZIO DOPO L’ARRESTO DEL NONNO CHE HA MINACCIATO UN UOMO CON UN COLTELLO – IL PADRE AVEVA DANNEGGIATO CON UNA MAZZA ALCUNE AUTO A TRIGORIA - “PER LA SECONDA VOLTA NEL GIRO DI MESI MI TROVO A DOVER PRENDERE LE DISTANZE DA EPISODI VIOLENTI E INQUALIFICABILI COMMESSI DA PERSONE RICOLLEGABILI AL MIO COGNOME MA CON LE QUALI...” – MA INTANTO GLI UTENTI SOCIAL SI SCATENANO: I MIGLIORI MEME SU SCAMACCA…

Da www.gazzetta.it

Scamacca ha rotto il silenzio: con un post, pubblicato sul proprio profilo social, ha preso le distanze dalla vicenda relativa a suo nonno, arrestato per aver minacciato un uomo con un coltello. Nel maggio scorso, invece, il padre dell'attaccante del Sassuolo si era introdotto a Trigoria, danneggiando diverse macchine con una mazza da baseball.

IL MESSAGGIO DI SCAMACCA

"Per la seconda volta nel giro di mesi mi trovo nuovamente a dover prendere le massime distanze da episodi violenti e inqualificabili commessi da persone ricollegabili al mio cognome ma con le quali da moltissimi anni ormai ho chiuso ogni tipo di rapporto - ha scritto Scamacca su Instagram -.

Ribadisco ancora una volta che io sono cresciuto con mia madre e mia sorella e che sono loro per me la mia famiglia. Nessun altro. Spero quindi di non dover più essere collegato in futuro a notizie e resoconti che riguardano persone esterne al ristretto nucleo familiare formato da me, mia madre e mia sorella. Vorrei essere giudicato per quello che faccio in campo e fuori senza dover pagare, a livello di immagine e di considerazione dell’uomo che sono, per comportamenti irresponsabili di persone che io non riconosco più da tempo come facenti parte dei miei affetti e della mia famiglia".

