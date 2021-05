“DA SPECIAL ONE A SPECIAL AHO È N’ATTIMO” – TUTTI I TWEET SU MOURINHO ALLA ROMA: “PASSARE DA FONSECA A MOURINHO È COME PASSARE DALLA LITTIZZETTO ALLA LEOTTA” - “QUA ATTENDIAMO MOURINHO VERSUS RADIO ROMANE PIÙ DI UNA QUALSIASI SERIE TV” - “FRIEDKIN SINDACO SUBITO” – “MOURINHO ALLA ROMA. PERCHÉ 48 ORE DI FESTA PER GLI INTERISTI ERANO GIÀ TROPPE...”

JOSE MOURINHO ALLA ROMA - MEME 1

DAGOSELEZIONE

Draper@GuyTotti

Passare da Fonseca a #Mourinho è come passare dalla Litizzetto alla Leotta...

RidiForever@RidiForever

#Friedkin sindaco di #Roma subito

Fabrizio Biasin@FBiasin

E vabbé, immancabile. #Mourinho

Luciano Colella@desprolijoeyp

Si nota che l'arrivo alla #Roma di #Mourinho è una notizia importante, infatti sul sito del #corrieredellosport non ci sono le chiappe della Leotta ma articoli su di lui.

jose mourinho meme

Massimo Falcioni@falcions85

Liguori la tocca piano: "La voce di Mourinho alla Roma? Forse l'aveva sentita la Leotta, io non l'avevo sentita...".

Virginia Raggi@virginiaraggi

Benvenuto a José #Mourinho, nuovo allenatore dell'@OfficialASRoma. La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale. Auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso.

JOSE MOURINHO ALLA ROMA - MEME 1

Sandro Piccinini@RealPiccinini

C’era solo un modo per far dimenticare in un minuto la catastrofe di quest’anno...

Poi, come per tutti gli allenatori, dipenderà dai giocatori che avrà a disposizione, ma intanto: in bocca al lupo di cuore ad un vero numero uno #Mourinho #ASRoma

Fabrizio Biasin@FBiasin

Con #Mourinho la #Roma ha fatto un piacere a se stessa, ovvio, ma di sicuro lo ha fatto alla #SerieA.

la nuova cover di jose mourinho

I M PeppinInter @PeppinInter

Il titolo vola in Borsa. Tutte le prime pagine sportive del mondo stanno parlando di lui. La Roma ha avuto più visibilità internazionale negli ultimi 80 minuti che negli ultimi 80 anni. Effetto #Mourinho

franco vanni@franvanni

Il ritorno di #Mourinho è una una buona notizia per la Roma, per Roma, per la Serie A, per l'Italia, per il calcio, per i diritti civili, per la pace nel mondo, per la galassia

romanelli alessandro@romanellialessa

Qui stamo ai livelli di quando Franco Sensi annunciò Fabio Capello Io sto a impazzì

meme su mourinho alla roma

@OfficialASRoma

Alex Frosio@alexfrosio

#Mourinho alla Roma. Perché 48 ore di festa per gli interisti erano già troppe...

Sardana@Sardanapalooo

Senza Covid oggi ci sarebbero state 40 mila persone in fila al Roma store per gli abbonamenti #Mourinho

Patrizio Cacciari @PatCacciari

Me so' dovuto sedé. Portateme acqua e zucchero #Mourinho

i meme su mourinho alla roma 3

Sportellate.it@Sportellate_it

Qua attendiamo #Mourinho versus Radio romane più di una qualsiasi serie tv.

Valerio Mangolini@RomaNelCervello

Comunque penso che #Mourinho sia l'allenatore che ho più insultato nel recente passato. Pazzesco che adesso stia godendo abbestia

Dario Donato@Dario_Donato

Titolo della @OfficialASRoma sospeso per eccesso di rialzo a +25%. Effetto Mou #Mourinho

MOURINHO ALLA ROMA - VIGNETTA ELLEKAPPA

Marco@marco_rogerio_

Allibito dalla pochezza dei giornalisti italiani. NON SANNO NIENTE!! #Mourinho

Giovanni Russo@GiovRss

Solo la #leotta non ha twittato #Mourinho

meme su mourinho alla roma 1

Fabrizio Biasin@FBiasin

Prima #DilettaLeotta, poi #Mourinho. Stai calmo #Friedkin.

Gabriele@GabryMonto

meme su mourinho alla roma 2

La #Leotta deve aver detto a #friedkin qualcosa tipo “solo se prendi #mourinho“.

Gli Autogol@GliAutogol

Prime parole di Mourinho: "Quando ho visto Friedkin limonare con la Leotta ho capito che è uno che fa sul serio"

MORATTI MOURINHO 5

i meme su mourinho alla roma 6

