“SPILLO” AL VELENO – CONTE? NON HO CAPITO PERCHE’ L’INTER HA DECISO DI DARE UNA BUONUSCITA DA 7.5. MILIONI A CHI HA DECISO DI ANDARSENE. QUANDO LASCIAI L’INTER STRACCIAI IL CONTRATTO SENZA PRETENDERE UNA LIRA” – ALTOBELLI SCATENATO SU ALLEGRI, INZAGHI ("MI È SCADUTO. PRIMA HA TROVATO L’ACCORDO CON LOTITO E POI HA FIRMATO PER L’INTER. A ME PIACCIONO LE PERSONE SERIE CHE MANTENGONO LA PAROLA") - "MOURINHO? RISCHIA". ECCO IL MOTIVO…

Da Campioni del Mondo – Rai-Radio2

ALTOBELLI

“Conte? Ci sono rimasto molto male del suo addio”. Alessandro “Spillo” Altobelli a “Campioni del Mondo, la trasmissione condotta da Marco Lollobrigida su Rai-Radio 2, parla della rottura tra il tecnico leccese e l’Inter. “Evidentemente non gli hanno dato le garanzie giuste per rimanere. Ma non ho capito la buonuscita di 7.5 milioni....

antonio conte

Conte aveva un contratto ancora per un anno se non gli piace la cosa, se ne va e basta. Senza buona uscita. Non ho capito come si faccia a dare una cifra del genere a chi ha deciso di andarsene. Io quando sono andato via dall’Inter avevo ancora un anno di contratto a 1 miliardo e trecento milioni dell’epoca! Lo stracciai e andai via senza pretendere una lira. La società risparmiò in tutto 3 miliardi. Io posso dire di aver lasciato qualcosa all’Inter…”

Spillo non si tira indietro sul mercato degli allenatori.

ALTOBELLI

“Allegri? Non avevo capito il licenziamento quando lo mandarono via. Sono contento per lui. È il classico allenatore che riesce a migliorare il parco giocatori che ha disposizione. Se gli manca un giocatore di ruolo, se lo inventa .

"Simone Inzaghi? Benissimo nella Lazio: mi piaceva per come giocava e per i risultati. Posso dire che mi è scaduto quando ho sentito che ha trovato l’accordo con Lotito e poi ha firmato per l’Inter?

A me piacciono le persone serie che mantengono la parola. Non mi è andata giù questa cosa”.

E Mourinho? “Lui si gioca molto, perché lo ricordiamo per il triplete, quindi rischia: se fa male cancella tutto di quanto bello ha realizzato...”

