Sul tetto del mondo c'è salito, da orgoglioso capitano dell'Italia campione a Berlino nel 2006, ma Fabio Cannavaro adesso il globo lo sta girando senza sosta tra premi, spot e ovviamente calcio. […] è pronto a far ripartire la sua carriera da tecnico: lo aspetta la Turchia, dove l'ha contattato l'Adana Demirspor di Mario Balotelli per sostituire Patrick Kluivert. La sfida si annuncia intrigante per Cannavaro, che riprende il suo viaggio lontano da casa dopo aver allenato in Cina per sette anni (dal 2014 al 2021) e aver vissuto una breve esperienza al Benevento (17 partite in Serie B) nella scorsa stagione. "[…] Napoli è la mia città e sarò sempre tifoso napoletano».

[…] Inter e Juve hanno le migliori difese della Serie A: è un ritorno alle origini?

«Ma è sempre stato così: qualcuno si fa ingannare dalle sirene, però i successi si ottengono grazie alle difese solide. Anche il Manchester City di Guardiola, che può contare sui migliori attaccanti al mondo».

Lei è stato l'ultimo difensore a vincere il Pallone d'Oro, nonché l'ultimo italiano. Come è cambiata l'arte della difesa?

«Prima i risultati li ottenevi con i bravi difensori, mentre oggi un'ottima fase difensiva la fai con l'organizzazione del gioco che deve coinvolgere attaccanti, centrocampisti e difensori. Anche se ogni tanto ci sono delle mode che mi fanno sorridere: ora c'è questo concetto della riaggressione istantanea e sembra una novità, ma c'è sempre stata! Quindi non si inventa nulla, ma bisogna solo avere le idee giuste da applicare e farlo bene».

