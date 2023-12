21 dic 2023 18:24

“LA SUPERLEGA? SPERO INIZINO IL PRIMA POSSIBILE CON DUE CLUB” – L’IRONIA DEL NUMERO 1 UEFA CEFERIN DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE – “IL CALCIO NON È IN VENDITA. IL FORMAT DELLA SUPERLEGA È PIÙ CHIUSO DI QUELLO DEL 2021, SQUADRE COME GIRONA E ATALANTA NON POTREBBERO QUALIFICARSI” – DE LAURENTIIS APRE AL PROGETTO FORTEMENTE VOLUTO DAL PRESIDENTE DEL REAL PEREZ: “PRONTI A UN DIALOGO CON ALTRI GRANDI CLUB EUROPEI” - I NO ALLA SUPERLEGA DI BAYERN, MANCHESTER UNITED E ROMA