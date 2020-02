26 feb 2020 15:18

“TENNIS, TI STO DICENDO ADDIO”, MARIA SHARAPOVA ANNUNCIA IL SUO RITIRO A 32 ANNI - LA TENNISTA RUSSA, CHE HA VINTO WIMBLEDON A 17 ANNI, LO HA COMUNICATO ATTRAVERSO IL SUO PROFILO INSTAGRAM: "IL TENNIS MI HA MOSTRATO IL MONDO E DI CHE PASTA SONO FATTA” – 'MASHA' È LA TERZA GIOCATRICE IN ATTIVITÀ PER NUMERO DI TITOLI VINTI IN SINGOLARE. LA SQUALIFICA PER DOPING E I PROBLEMI A UNA SPALLA: "COME FAI A LASCIARTI ALLE SPALLE L'UNICA VITA CHE TU ABBIA MAI CONOSCIUTO?" - VIDEO