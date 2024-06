“TUTTI FAN DI SINNER. POI SE CHIEDI COS’È UN DOPPIO FALLO VANNO A VEDERE SU YOUPORN” – LA BATTUTA DI PAOLO BERTOLUCCI, EX TENNISTA E COMMENTATORE TV, SUI NEOFITI DEL TENNIS E IL COMMENTO SULLA SCONFITTA DI JANNIK AL ROLAND GARROS CONTRO ALCARAZ DOPO 4 ORE DI GIOCO – “ALLA LUNGA LE SETTIMANE DI STOP PER IL PROBLEMA ALL’ANCA HANNO INCISO” – LE DIFFERENZE CON L’INFORTUNIO DI ALCARAZ CHE HA POTUTO CONTINUARE AD ALLENARSI…

Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore tv, ha ironizzato con un post su Twitter: “Tutti fan del tennis e di Sinner. Poi se gli chiedi cos’è un doppio fallo vanno a vedere su Youporn”. Tanti i commenti sotto al post. Con qualcuno che si è pure risentito: “Prima si parlava poco del tennis e qualcuno si lamentava, ora invece lo fanno tutti. Per fortuna c’è interesse grazie a Sinner…”. E ancora: “Bello quando uno sport diventa popolare. Bravi i nostri ragazzi!”. Purché se ne parli, direbbe Oscar Wilde.

SINNER PERDE AL 5° SET CONTRO ALCARAZ

Visti i precedenti era difficile non aspettarsi un match estremamente combattuto tra Sinner e Alcaraz e così è stato, con i due tennisti che si sono dati battaglia per cinque set e 4h e 9’ di partita che a tratti hanno visto prevalere uno e a tratti l’altro, come avviene sempre nei match più avvincenti. Alla fine a trionfare è stato un Carlitos con maggiori energie fisiche in confronto a Jannik, che ha pagato caro quel break subìto nel quarto set sul 5-4 per lo spagnolo quando si trovava avanti per 30-0 e che ha allungato il match al quinto.

Bertolucci: “Colpa dell’infortunio all’anca”

Secondo il noto commentatore ed ex tennista azzurro, Paolo Bertolucci, le motivazioni della sconfitta di Sinner – che si potrà comunque consolare con la sicurezza di essere il nuovo n°1 ATP da lunedì 10 giugno – contro Alcaraz sarebbero da ricondurre all’infortunio che aveva obbligato Jannik a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid e a saltare gli Internazionali BNL d’Italia.

Il problema all’anca ha infatti obbligato l’altoatesino a due settimane di stop completo che gli hanno fatto perdere massa muscolare e di conseguenza anche freschezza fisica, aspetti che, quando vieni spinto al quinto set di una partita così intensa come quella a cui ti obbliga un giocatore talentoso come Carlitos, diventano fondamentali.

Alcaraz e Sinner, la differenza tra i loro infortuni

Anche Alcaraz aveva sofferto un infortunio al braccio destro che lo aveva portato a disputare solamente quattro partite al Masters 1000 di Madrid saltando tutti gli altri tornei della stagione su terra rossa, ma trattandosi di un problema agli arti superiori

Carlitos ha comunque potuto continuare ad allenarsi, contrariamente a Sinner, che invece è stato impossibilitato – anche da un virus – a fare una preparazione consona per un torneo fisicamente impegnativo come quelli dello slam, il tutto tenendo anche in considerazione come Jannik abbia da sempre difficoltà a mettere su massa e – purtroppo – molta facilità a perderla.

