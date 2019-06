“VALENTINA VEZZALI? A LIVELLO SPORTIVO È MEGLIO DI ME, MA A LIVELLO UMANO NO” – LA SCHERMITRICE ELISA DI FRANCISCA MORDE LA SUA RIVALE A “BELVE”: “VENIAMO DALLA STESSA PALESTRA MA SIAMO DIVERSE. QUANDO TIRAVAMO INSIEME, LEI VOLEVA VINCERE A TUTTI I COSTI E IO NON CI STAVO” – LA STOCCATA ALLA ERRIGO: “PREFERISCO VINCERE UN ORO E PERDERE UNA FINTA AMICIZIA” – STASERA SU "NOVE" LA PUNTATA ALLE 22,45 - VIDEO

Il venerdì del NOVE si accende con un nuovo appuntamento con le “BELVE” intervistate da Francesca Fagnani: nella puntata in onda stasera, 14 giugno, alle 22:45 saranno ospiti Barbara Palombelli ed Elisa Di Francisca. È proprio la schermitrice che torna con i ricordi al 28 luglio 2012, ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, quando vinse contro la connazionale Arianna Errigo in finale per un solo punto. “Arianna Errigo ha detto: 'Io a quella stoccata finale ci ho pensato tutti i giorni per quattro anni'. Si sente un po' in colpa?”, chiede la conduttrice. “Ma no, no, assolutamente no. È stato un assalto difficile perché comunque noi eravamo sempre in camera insieme, condividevamo tanto, quindi eravamo anche amiche fuori dallo sport – spiega la fuoriclasse del fioretto - E poi, dopo quel giorno, qualcosa è cambiato, però io preferisco vincere un'Olimpiade e perdere una finta amicizia”.

“Con Valentina Vezzali c’è sempre stata grande rivalità. A livello sportivo è migliore di me, ma umanamente no”. La schermitrice Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 confessa di aver “litigato molto, molto spesso” con la super campionessa del fioretto Valentina Vezzali perché “nonostante venissimo dalla stessa palestra, siamo diverse e quando tiravamo insieme, lei voleva vincere a tutti i costi e io non ci stavo”.

“Non vi siete simpaticissime, no?”, chiede la giornalista. “Non tantissimo, siamo proprio diverse, è quello il fatto”, ammette la campionessa di Jesi che tuttavia non nasconde di ammirare il talento sportivo della Vezzali: “Lei è la la scherma, ha fatto tantissimi risultati…”. “Sta facendo un complimentoalla Vezzali. Sta dicendo ‘è meglio lei di me’?”, ironizza la Fagnani. “Assolutamente sì, a livello sportivo però”, risponde Elisa prima della stoccata finale: “A livello umano secondo me, no”.

