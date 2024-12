“IL VERDETTO SULLA NON NEGLIGENZA DI SINNER SARÀ RIBALTATO CON LA CONSEGUENTE IMPOSIZIONE DI UNA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL’AZZURRO” – LA PREVISIONE DELL’AVVOCATO TIM FULLER, CHE AVEVA DIFESO LA NUOTATRICE SHAYNA JACK DOPO LA SUA POSITIVITÀ AL LIGANDROL, SUL CASO DOPING CHE RIGUARDA IL NUMERO 1 AL MONDO - L'UDIENZA NON È STATA ANCORA INSERITA NEL CALENDARIO PUBBLICATO DAL TAS E AGGIORNATO FINO ALL'11 FEBBRAIO…

Bisognerà attendere ancora diversi mesi per conoscere il verdetto del Tas sul caso Clostebol che vede protagonista Jannik Sinner. L'udienza in questione, infatti, non è inserita nel calendario pubblicato dal tribunale e aggiornato fino all'11 febbraio.

C'è chi, però, ha già un'idea su come potrebbe evolversi la situazione: "La mia opinione è che il verdetto sulla 'non negligenza' sarà ribaltato, con la conseguente imposizione di una sanzione". A parlare è Tim Fuller, avvocato australiano che aveva difeso la nuotatrice Shayna Jack in un caso di doping.

La previsione su Sinner

"Direi che si tratta di un caso molto insolito - ha aggiunto Fuller parlando 'The Sydney Morning Herald' -. La Wada accetta il fatto che l'assunzione della sostanza non sia intenzionale, ma sostiene che ci sia un certo grado di colpa o negligenza per quello che è successo, e che quindi l'atleta abbia la responsabilità ultima. Quello in caso andrà esaminato, quindi, è il grado di colpa o negligenza, per quello si parla di una sospensione di uno o due anni. Fino a un anno di sospensione sarebbe un basso grado di negligenza".

