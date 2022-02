Da calciomercato.com

Di Zaniolo ha parlato anche Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, negli studi di 'Rai Sport' durante '90° minuto'. "Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di Zaniolo", le dure parole dell'allenatore azzurro. Il numero 22 è tornato al centro delle discussioni, non solo di calciomercato ma anche di campo dopo il rosso col Genoa. Tempo fa addirittura Mourinho gli aveva consigliato di trasferirsi in Premier League a causa del trattamento che gli riservano i direttori di gara.

Da romanews.eu

Continuano a far molto rumore le parole della ct della Nazionale Italiana Femminile, Milena Bertolini, che ha detto che Nicolò Zaniolo: “Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi va educato secondo me”. Una frase che ha scatenato i tifosi giallorossi che si sono scagliati contro l’allenatrice per le sue parole e facendo notare anche la differenza di trattamento rispetto ad altri casi. A difendere il numero 22 è arrivata anche la mamma Francesca Costa: “Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi”.

