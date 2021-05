31 mag 2021 15:09

“ZIZOU”, IL REAL NON TI AMA PIU’ – L’ADDIO AL VELENO DI ZIDANE ALLA "CASA BLANCA": LA SOCIETÀ NON MI DÀ PIÙ LA FIDUCIA DI CUI HO BISOGNO. SO CHE QUANDO NON VINCI DEVI ANDARE. MA QUI È STATA DIMENTICATA UNA COSA MOLTO IMPORTANTE, TUTTO QUELLO CHE HO COSTRUITO QUOTIDIANAMENTE. NON CHIEDEVO PRIVILEGIO MA UN PO' PIU' DI MEMORIA"