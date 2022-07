LECLERC-BINOTTO, PROVE DI PACE (ALMENO FINO AL PROSSIMO GRAN PREMIO): IL PILOTA E IL CAPO DEL MURETTO FERRARI VANNO A CENA INSIEME A MONTECARLO (CON STRETTA DI MANO FINALE A BENEFICIO DEI FOTOGRAFI) PER CHIARIRSI DOPO LE TENSIONI DI SILVERSTONE - L’AMAREZZA PERÒ È RIMASTA, PER QUELLA CHE LECLERC HA SINTETIZZATO COME “UNA DECISIONE NON GIUSTA”: “È FRUSTANTE, SI È PERSA UN’OCCASIONE PER MIGLIORARE LA CLASSIFICA” – VIDEO

Non hanno fatto nulla per nascondersi, Charles Leclerc e Mattia Binotto, che dopo il gelo raccontato nei giorni scorsi si sono incontrati a cena, per chiarirsi, con tanto di stretta di mano ad hoc. Il luogo? Montecarlo, al ristorante dell’Hotel de Paris. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Una cena per capirsi, per confrontarsi e per mettere, è il caso di dire, sul tavolo i pensieri e ripartire in sintonia verso il Gran Premio d’Austria, secondo appuntamento di un mese che può dare la direzione definitiva al Mondiale. (…)

Binotto ha provato a spiegarsi.

Una spiegazione che Leclerc ha digerito con spirito di squadra, anche per non rovinare la festa a Sainz, alla prima vittoria in 150 Gran Premi. L’amarezza però è rimasta, per quella che Charles ha sintetizzato come: «una decisione non giusta: non sono nessuno per chiedere chiarimenti alla squadra, sicuramente però è frustante, si è persa un’occasione per migliorare la classifica, ma non vorrei che la mia delusione oscurasse la felicità per la prima vittoria di Carlos».

