LECLERC FA IL MIRACOLO – GIORGIO TERRUZZI SI SCAPPELLA DAVANTI AL FERRARISTA: "CI HA PENSATO LUI AD ALLEVIARE I DOLORI DEL CAVALLINO, A DARE UNA SCOSSA A QUESTA F1 AVVIATA VERSO UN'ENNESIMA REPLICA DA DOPPIETTA MERCEDES. CHARLES HA RASCHIATO OGNI DECIMO NONOSTANTE UNA MACCHINA DA IMPOTENZA SULLE RETTE, DIMOSTRANDO QUANTO OGNI PRONOSTICO PUÒ ESSERE SMENTITO… " - PILOTI CONTRO IL RAZZISMO: LECLERC E VERSTAPPEN NON SI INGINOCCHIANO - VIDEO

Giorgio Terruzzi per il Corriere della Sera

leclerc piloti in ginocchio

Ci ha pensato il Dottor Leclerc ad alleviare i dolori Ferrari, a liberare la voce dei tifosi in rosso mentre non riuscivano nemmeno a parlare. A dare una scossa a questa F1 avviata verso un' ennesima replica da doppietta Mercedes. Ci scuserà Valentino se prendiamo a prestito un soprannome suo da sempre, diamo atto a una safety car di aver movimentato il pomeriggio.

leclerc 1

Il resto l' ha fatto Charles, raschiando ogni decimo nonostante una macchina da impotenza sulle rette, cacciando in pista una ferocia già proverbiale per sorpassi tanto azzardati quanto riusciti, dimostrando quanto ogni pronostico può essere smentito. Abbastanza per cambiare segno a un esordio dato per deprimente, per confermare all' atto primo ogni aspettativa sulla sua tenuta mentale nei panni del leader.

leclerc

Consistente e sicuro in un momento delicatissimo per la Ferrari, con un piglio che, di solito, chiede molti chilometri, un' esperienza da veterano. La voglia di fargli subito un monumento in zona Maranello viene dalla cupezza della vigilia.

Va frenata tenendo conto del k.o. di Verstappen, della penalità inflitta a Hamilton, della presunzione della Racing Point e di Perez. Vantaggi non consueti. Ma insomma, un regalo prezioso per traghettarci più eccitati verso gara due, stessa pista, domenica prossima. Vettel voleva farsi rimpiangere prima del commiato: ha sbagliato di nuovo un assalto.

bottas leclerc norris

Re Lewis avrebbe voluto celebrare con un trionfo questa corsa così importante per dare forza e visibilità a una battaglia che riguarda ciascuno di noi. Ha vinto il suo secondo, Bottas. Non si è inginocchiato Leclerc prima del via, assecondando una libertà che non ha bisogno di gesti eclatanti. Ma proprio lui, insieme a Lando Norris, è stato il primo a esporsi, al fianco del campione inglese.

Hamilton, estromesso dal podio, sul podio è stato ben rappresentato.

Sensibilità e classe. Sono materie prime che conosce alla perfezione ma che non possiede affatto in esclusiva.

leclerc piloti in ginocchio

leclerc sainz cattelan leclerc

vettel leclerc leclerc