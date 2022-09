15 set 2022 14:09

LELE ADANI: "NOI VIVIAMO PER LA TECNICA DI JOÃO CANCELO" (E NOI LELE, VIVIAMO PER LA FIGA…) - VIDEO - IL COMMENTATORE RAI IN ESTASI DAVANTI ALL'ASSIST DEL BRASILIANO PER HAALAND IN DORTMUND-CITY - I MEDIA INGLESI ESALTANO IL GOL "ALLA CRUYFF" DEL GIGANTE NORVEGESE: "NON È TANTO UN GOL QUANTO UN’IMPRESA DI ARCHITETTURA FISICA: UN INTERO TELAIO SOLLEVATO DA TERRA CON UN VERRICELLO, LA GAMBA SINISTRA SOLLEVATA COME UN ARIETE. IL CITY CON HAALAND È IL CALCIO DISTILLATO NELLA SUA ESSENZA PIÙ PURA E PERFETTA" - VIDEO