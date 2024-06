UN LETTORE CI SCRIVE E SI LAMENTA DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA IN CORSO A ROMA - I TANTISSIMI POSTI VUOTI SONO CAUSATI DA UNA POLITICA DEI PREZZI MIOPE SENZA NESSUNA AGEVOLAZIONE. UN ADULTO CON FIGLIA 14ENNE ISCRITTA FIDAL E CAMPIONESSA REGIONALE, HO PAGATO OLTRE 100 EURO PER DUE POSTI IN TRIBUNA, COMPRATI PARECCHIE SETTIMANE FA! PARE CHE ORA FACCIANO SCONTI LAST MINUTE, MA ORMAI IL DANNO È FATTO…

Lettera a Dagospia

L’atletica a Roma? Un’euro-fregatura! Musica e "animazione" non compensano i tantissimi posti vuoti causati da una politica di prezzi miope senza nessuna agevolazione. Un adulto con figlia 14enne iscritta Fidal e campionessa regionale, ho pagato oltre 100 euro per due posti in tribuna, comprati parecchie settimane fa! Pare che ora facciano sconti last minute, ma ormai il danno è fatto.

Scandaloso che i ragazzi e i praticanti non abbiano avuto riduzioni. Piú che una festa dello sport una festa allo sport, un banchetto commercial-televisivo senza rispetto per gli appassionati di uno sport che dovrebbe essere per tutti.

