1 mag 2022 16:06

IL LIVORNESE MATTEO BERNINI È DIVENTATO CAMPIONE DEL MONDO DI DAMA! HA BATTUTO NELLA COMPETIZIONE IRIDATA NEGLI STATI UNITI, A TULSA, IL DETENTORE DEL TITOLO, IL SUDAFRICANO LUBABALO KONDLO - BERNINI SI È LAUREATO CAMPIONE BATTENDO L'AVVERSARIO PER TRE VITTORIE A ZERO IN 22 DELLE 24 PARTITE PREVISTE…