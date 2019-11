LUIS ENRIQUE TORNA SULLA PANCHINA DELLA SPAGNA E SCOPPIA IL CAOS – L’EX TECNICO DELLA ROMA AVEVA LASCIATO 'LA ROJA' PER STARE VICINO ALLA FIGLIA (POI MORTA). IL SUO RITORNO HA SCATENATO TANTE CRITICHE DA PARTE DELLA STAMPA ("E' UN CIRCO") E DEGLI EX GIOCATORI - IL CT MORENO NON HA GRADITO I MODI DELLA FEDERAZIONE CHE LO HA TENUTO ALL’OSCURO DI TUTTO E HA SALUTATO I GIOCATORI IN LACRIME...

Da www.corrieredellosport.it

luis enrique e la figlia 4

Sbagliati i tempi e i modi ed è per questo che Robert Moreno non ha preso bene la decisione della RFEF e che la stampa spagnola, in questo caso "Marca", arriva a definire "un circo" l'ambiente de "La Roja". Il tutto per l'annuncio dato ieri sera da Cadena Cope che, prima della gara con la Romania poi vinta 5-0, ha riportato la notizia del ritorno di Luis Enrique come commissario tecnico al posto di Robert Moreno, quest'ultimo promosso da vice a ct dopo le dimissioni dell'ex allenatore della Roma, poi colpito dal dramma della morte della figlia.

luis enrique e la figlia

Moreno si era sempre detto pronto a fare un passo indietro e che sarebbe stato felice di ridare la panchina a Luis Enrique, ma secondo la stampa spagnola non ha gradito i modi della Federazione che lo ha tenuto all'oscuro di tutto. Ieri non ha voluto parlare in conferenza stampa e, riferiscono i media iberici, ha salutato i giocatori (anche per loro scena muta a fine partita) in lacrime.

LUIS ENRIQUE

Ritorna Luis Enrique, la Spagna si divide

Il presidente federale Josè Luis Rubiales ha dato l'annuncio del ritorno di Luis Enrique in mezzo alle critiche compatte della stampa, ma anche di ex giocatori, allenatori e in generale degli addetti ai lavori. In molti hanno paragonato quel che sta accadendo in queste ore, al terremoto esploso a Krasnodar nel giugno del 2018 a poche ore dal debutto al Mondiale: in quel caso fu esonerato Lopetegui e la nazionale venne affidata a Hierro. Il motivo? L'annuncio del Real che ufficializzava l'ingaggio del ct, un affronto per la Federazione spagnola che decise di licenziare il commissario tecnico a poche ore dall'esordio nella kermesse iridata, un'avventura che poi si rivelò fallimentare.

luis enrique LUIS ENRIQUE LUIS ENRIQUE LUIS ENRIQUE luis enrique e la figlia 6