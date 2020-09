LA LUNGA BATTAGLIA DI ZANARDI: INIZIA A INTERAGIRE "MA LA STRADA È LUNGA, NIENTE PREVISIONI" - IL NUOVO BOLLETTINO DEL SAN RAFFAELE DI MILANO, DOVE L'EX PILOTA È RICOVERATO DA DUE MESI, PARLA DI "PROGRESSI SIGNIFICATIVI", A FRONTE DEI QUALI "I MEDICI RIBADISCONO, COMUNQUE, IL PERMANERE DI UN QUADRO CLINICO GENERALE COMPLESSO, SULLA CUI PROGNOSI È ASSOLUTAMENTE PREMATURO SBILANCIARSI”...

Tre mesi di interventi chirurgici e di terapia intensiva collegato al respiratore, di ricadute e recuperi, sempre con la moglie e il figlio al fianco. La strada è ancora lunga, dicono i medici, ma ascoltando registrazioni di voci e musiche a lui familiari, Alex Zanardi inizia a reagire: piccoli gesti, movimenti degli occhi, i primi segni di interazione dal terribile incidente del 19 giugno a bordo della sua handbike vicino a Siena.

Il nuovo bollettino del San Raffaele di Milano, dove l'ex pilota è ricoverato da due mesi, parla di «progressi significativi», a fronte dei quali «i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi».

CURE SUB INTENSIVE Il percorso è ancora lungo, si misurerà in mesi. Quanti nessuno lo dice, in un caso complicato come questo gli esperti che lo seguono non si sbilanciano. Incoraggiante tuttavia è il fatto che sia stato delineato un percorso «di cure sub-intensive», con le prime fasi della neuroriabilitazione e una serie di tappe chirurgiche per la ricostruzione cranio facciale.

Non si parla più di un trasferimento in una clinica neuroriabilitativa, come a fine luglio, dopo un mese all'ospedale di Siena: trasferito a Villa Beretta, struttura specializzata vicino Lecco, il campione paralimpico bolognese ci rimase meno di quattro giorni perché un'infezione rese le sue condizioni nuovamente instabili rendendo necessario il trasferimento al San Raffaele.

La moglie Daniela si è affidata all'equipe del professor Luigi Beretta, direttore di neurorianimazione. Per la ricostruzione cranio facciale è già stato eseguito alcuni giorni fa «con successo» un intervento da parte del professor Mario Bussi, il quinto dopo l'incidente, e nelle prossime settimane Zanardi tornerà di nuovo in sala operatoria.

«Da diversi giorni», fa sapere l'ospedale, sono iniziate anche delle «sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente». Un segnale incoraggiante, ma nessuno al momento può prevedere quali possano essere i margini di miglioramento dell'ex pilota di Formula 1 che, dopo aver perso le gambe nel 2001, ha conquistato il mondo pedalando con le braccia il suo mezzo a tre ruote. Lo stesso su cui quel pomeriggio di giugno, mentre correva una staffetta benefica, si è scontrato con un autocarro.

L'INCHIESTA Le relazioni dei tre consulenti depositate alla Procura di Siena hanno escluso difetti del manto stradale e rotture meccaniche della handbike prima dell'urto. Nella ricostruzione si conferma anche che Zanardi indossava il casco e che era ben allacciato, ma che si è spezzato in due parti al momento dell'impatto.

La consulenza tecnica dell'ingegnere Dario Vangi, già perito per la morte di Franco Ballerini durante un rally nel 2010 e per la strage ferroviaria di Viareggio, le ricostruzioni tecniche della difesa dell'indagato e della parte lesa saranno ora esaminate dal procuratore Vitello e dal pm Menicucci: i magistrati valuteranno se saranno necessarie nuove indagini per approfondire eventuali questioni ancora incerte oppure se definire il procedimento penale con la richiesta di archiviazione oppure con la richiesta di rinvio a giudizio per l'unico indagato, il guidatore del camion.

