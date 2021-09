Da "www.gazzetta.it"

L’Italia torna a vincere, dopo 12 anni il tetto d’Europa è di nuovo azzurro. Scende dal trono la Serbia della regina Boskovic e lo fa nel modo più doloroso: davanti a ventimila persone nella Stark Arena di Belgrado che tifava solo per loro. È la serata del gruppo, della squadra che si ritrova in una prestazione corale affamata, grintosa e lucida anche nei momenti di difficoltà. Così l’Italia abbatte il tabù Serbia. L’oro europeo non compensa la delusione olimpica, ma fa ripartire la squadra azzurra.

LA PARTITA

Primo set di grande equilibrio con l’Italia ben piazzata a muro e concentrata, efficace sull’attacco di palta, un po’ meno in giornata al centro. Egonu altalenante: 8 punti ma diversi errori. Ognjenovic “nasconde” la Boskovic ben marcata insistendo più al centro con Popovic e Rasic e i maggiori danni per le azzurre arrivano dai pallonetti. Nel punto a punto finale chiude la Boskovic a cui non viene fischiato un palese fallo da seconda linea.

Grande equilibrio anche nel secondo. Cresce Boskovic e le azzurre vanno un po’ più in affanno ma il punteggio è sempre molto tirato. Anche Egonu è efficace in attacco mentre in difesa non è attentissima. La Pietrini, bersagliata in ricezione, fatica di più in attacco anche se piazza punti importanti mentre Sylla è scatenata. Danesi mura la Boskovic per il punto che riporta in pari l’Italia.

CHE RIMONTA

Nel terzo set l’Italia subisce la reazione serba che parte 4-1. Azzurre in confusione, Mazzanti inserisce Malinov e le azzurre cominciano a ricostruire con Sylla e Egonu: dall’8-3 al 18-14 mandano in tilt le sicurezze serbe e Sylla chiude il punto del vantaggio. Il quarto set inizia con le azzurre in trance, soprattutto Sylla, e le serbe smarrite con Boskovic che fatica a passare. Il finale è a valanga con le serbe umiliate da un'Italia travolgente fino all’ultima palla.

