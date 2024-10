6 ott 2024 20:14

MA COMA HA FATTO LA ROMA A NON BATTERE QUESTO MONZA (CHE NON HA ANCORA VINTO UNA PARTITA IN CAMPIONATO)? I GIALLOROSSI SE LA PRENDONO CON L'ARBITRO - A JURIC NON BASTA DOVBYK: DANY MOTA (GIA' A SEGNO CONTRO L'INTER) ENTRA, PAREGGIA E TIENE A GALLA NESTA - ALTRA PRESTAZIONE NEGATIVA DI SOULE', PELLEGRINI E KONE' SI DIVORANO DIVERSE OCCASIONI - PROTESTE DELLA ROMA PER UN RIGORE NON FISCHIATO SU BALDANZI. IL DS GHISOLFI: "QUELLO CHE E' SUCCESSO E' INACCETTABILE. ESIGO RISPETTO"