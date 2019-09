MA COME SI FA A DORMIRE SE C’E’ NADAL? STANOTTE RAFA HA STRABILIATO ANCORA UNA VOLTA IL MONDO CONQUISTANDO IN 5 SET GLI US OPEN - UNA FINALE EPICA DURATA QUASI 5 ORE, LO SPAGNOLO, IN LACRIME, ESALTA IL RIVALE MEDVEDEV: “ABBIAMO VISTO PERCHÉ IL RUSSO È GIÀ 4 NELLA CLASSIFICA MONDIALE A SOLI 23 ANNI" – RAFA PORTA A CASA IL SUO DICIANNOVESIMO SLAM (A UNO DI DISTANZA DAI 20 DI FEDERER) E RAGGIUNGE McENROE NELLA CLASSIFICA DEI VINCITORI DEL TORNEO AMERICANO -VIDEO

Il championship point che regala il 4° titolo agli #UsOpen a un infinito Rafael #Nadal pic.twitter.com/wgxZespvi3 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 9 settembre 2019 Extended video of Rafael Nadal watching the video montage to his 19 Grand Slams. pic.twitter.com/7seML9GjBN — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 9 settembre 2019

Rafa Nadal batte in 5 set (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) il russo Danil Medvedev e trionfa per la quarta agli Us Open di New York. Lo spagnolo ha raggiunto la diciannovesima vittoria in un torneo del Grande Slam ad un torneo di distanza dai 20 di Roger Federer. Nadal, numero due al mondo, ha raggiunto John McEnroe nella speciale classifica dei vincitori degli Us Open ed è ad un trofeo di distanza dai primi della classe che sono Roger Federer, Pete Sampras e Jmmy Connors che si sono aggiudicati 5 volte il torneo americano.

Nadal vince in quasi 5 ore

La vittoria dello spagnolo è arrivata dopo 4 ore e 50 minuti di grande tennis, una partita che sembrava dal finale scontato ma che invece Medvedev ha combattuto palla su palla costringendo Nadal a tirare fuori fuori tutto quello che aveva dentro contro un avversario che non ha mostrato alcun complesso di inferiorità, capace di rimontagli due set e di avere la chance dell'allungo al quinto. Il terzo set è stato quello del risveglio del giovane russo che ha confessato che stava pensando a che discorso fare "dopo una sconfitta così rapida". Da lì ha iniziato a giocare palla su palla e, come ha detto lo stesso giocatore, "siamo andati molto più lontani".

Nadal: "Abbiamo visto perché Medvedev è 4° a soli 23 anni"

E il valore dell'avversario la ha riconosciuto lo stesso vincitore alla fine dell'incontro. "Quattro titoli qui - ha detto lo spagnolo - è un traguardo molto importante per me, soprattutto vista la difficoltà incontrate per vincere. Questa sera abbiamo visto perché Medvedev è già 4 nella classifica mondiale a soli 23 anni"

