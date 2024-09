MA COSA GLI HA FATTO SIMONE INZAGHI A CASSANO? - "L'ORACOLO DI BARI VECCHIA" È UN DISCO ROTTO SULL'ALLENATORE DELL'INTER E CONTINUA A CRITICARLO: "NON MIGLIORA I GIOCATORI. MI DICONO CHE LUI CONTINUA A FARE QUELLO CHE HA SEMPRE FATTO CONTE" - PECCATO CHE DELLA ROSA ALLENATA DA "ANDONIO" RESTANO APPENA 5 GIOCATORI SU 23. ANCHE IL GIOCO DI INZAGHI È MOLTO DIVERSO DA QUELLO DELL'ATTUALE ALLENATORE DEL NAPOLI. L'UNICA COSA CHE I DUE HANNO IN COMUNE È IL MODULO 3-5-2… - VIDEO

"Lui (Inzaghi) continua a lavorare sul lavoro di Antonio Conte” Peccato che, caro Cassano, la rosa dell'Inter, 23 giocatori, ne contenga soltanto 5 allenati da Conte. .@leleadani possiamo gentilmente parlare di calcio in modo sensato? Grazie mille. pic.twitter.com/ce9qiCHJTh — SSam ?? ? (@__SSam_77) September 2, 2024

Estratto dell'articolo di Ada Cotugno per www.fanpage.it

ANTONIO CASSANO

L'inizio di stagione dell'Inter non ha convinto Antonio Cassano che è molto critico nei confronti del lavoro di Simone Inzaghi. […] In diretta su Twitch nel salotto di Viva el Futbol assieme a Lele Adani e Nicola Ventola sono partite le argomentazioni contro l'allenatore dell'Inter da parte di Cassano […]: "Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro. Poi è diventato un fenomeno, ha vinto meritatamente il campionato. Marotta aveva già chiamato Allegri e Inzaghi era già a casa".

simone inzaghi

La sostituzione sembrava imminente ma poi è arrivato il cambio di marcia, qualche trofeo e la posizione di Inzaghi è ritornata stabile. L'ex giocatore però è convinto che il suo lavoro non abbia apportato nulla di nuovo ai nerazzurri e che si basi soltanto sull'eredità lasciata da Conte: […] "Poi da marzo in poi ad un tratto ha lavorato e da quello che mi dicono lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte, vedo quell'Inter lì, l'Inter di Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque visto bene dalla stampa".

cassano

In studio i suoi colleghi provano a fargli cambiare idea, anche perché della rosa allenata dall'attuale tecnico del Napoli restano appena 5 giocatori su 23, […] Ma Cassano non cambia idea nonostante le proteste di Adani e Ventola che non sono molto d'accordo e anzi, allarga la sua disamina anche alla dimensione dell'Inter in Europa, confrontandola con le altre big.

simone inzaghi antonio conte

[…]"Mi ricordo che fino ad un anno fa, prima della CL, l'Inter stava mandando via Inzaghi. Col Porto non va avanti meritatamente, Onana fa due parate clamorosamente, col Milan è andata avanti meritatamente e poi perde con il City in finale. Ha vinto lo Scudetto meritatamente, ma secondo me in questa squadra non è migliorato nessuno. Se non Lautaro. Gli altri giocatori vanno in Europa e fanno una fatica immane. Calhanoglu è fortissimo mi piace da impazzire ma l'Inter non me la puoi paragonare al City (riferendosi a Ventola.ndr). La squadra di Guardiola fa un calcio meraviglioso. Non lo fa quello l'Inter. Poi in Italia gioca, ma ha due squadre. La squadra nerazzurra nella scorsa stagione in Champions viene eliminata da una squadra che gioca solo in difesa, che è l'Atletico".

cassano antonio cassano simone inzaghi simone inzaghi 1 simone inzaghi simone inzaghi 2 simone inzaghi 3

nicola ventola daniele adani antonio cassano nicola ventola antonio cassano daniele adani