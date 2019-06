MA LIBERACI DA NEYMAR! IL PSG LO METTE SUL MERCATO: E' BATTAGLIA TRA BARCA, REAL E CITY - ACQUISTATO NELL' ESTATE 2017 PER 222 MILIONI E STIPENDIATO CON 35 L'ANNO, IL SUO VALORE È CROLLATO IN CONTEMPORANEA CON L'ESPLOSIONE DEL 20ENNE MBAPPÉ, COL QUALE È AI FERRI CORTISSIMI – VALDANO: “È COLLASSATO COME GIOCATORE ED È IN PERICOLO COME PERSONA” – LE ACCUSE DI STUPRO. ORA E’ ANCHE INDAGATO PER…

Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

Sabato scorso, mentre a San Paolo il suo Brasile faceva a fette la Bolivia nell' esordio di Copa America, Neymar si mostrava ai suoi 120 milioni di follower sdraiato sul letto e con la borsa del ghiaccio sul piede, conseguenza dell' ultimo infortunio in ordine temporale, la distorsione alla caviglia destra durante l' amichevole col Qatar che lo costringe a vedere dal divano il torneo. «Vamo Brasil» il messaggio postato sotto la foto.

Sincero? Probabile, visto che il ragazzo ha spesso messo la Seleçao davanti anche alle esigenze dei club che lo stipendiavano, ma una cosa è certa: i suoi compari non si sono fatti pregare e hanno vinto anche senza di lui, la stella che non brilla più. E che da molto, troppo tempo, fa parlare di sé solo per vicende che col futebol non c' entrano niente. Il Psg non lo vuole più. E lui non vuole più il Psg. Che di fatto lo ha messo sul mercato, come ha lasciato chiaramente intendere il presidente Al Khelaifi: «Basta atteggiamenti da star».

Esplicito il riferimento a O Ney, acquistato nell' estate 2017 per 222 milioni e stipendiato con 35 l' anno. In due stagioni il suo valore è però crollato. Proprio in contemporanea con l' esplosione del 20enne Mbappé, col quale Neymar è ai ferri cortissimi: il francese è a capo della fronda che nello spogliatoio non intende più accettare i privilegi concessi al brasiliano. Che però non è in svendita. Il Psg vuole infatti rientrare dell' investimento. Servono almeno 200 milioni. La soluzione più probabile è un ritorno al Barcellona che ha già avviato una trattativa, ma occhio anche a Real e City.

Tocca al neo d.s. Leonardo trovare una soluzione. La questione è però più ampia.

Più seria. La verità è che a 27 anni O Ney si trova di fronte a un crocevia esistenziale prima ancora che sportivo: rimettersi in piedi e combattere per tornare a essere un fuoriclasse oppure accettare il comunque remuneratissimo ruolo di popstar globale che detta mode e infila guai in serie.

Ora è pure indagato per evasione fiscale in Brasile. Un tunnel nero come la notte che il formidabile Jorge Valdano su El Pais ha riassunto così: «È collassato come giocatore ed è in pericolo come persona».

