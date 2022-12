MA NON S'ERA DETTO CHE AL MONDIALE NON SI DOVEVA PARLARE DI POLITICA? - LE NAZIONALI CHE HANNO CRITICATO LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E CIVILI IN QATAR, SONO STATE "SILENZIATE" - MA I TIFOSI DELLE SQUADRE ARABE, MAROCCHINI IN TESTA, ESPONGONO LA BANDIERA PALESTINESE IN CHIAVE ANTI-OCCIDENTE E I GIORNALISTI ISRAELIANI VENGONO OSTEGGIATI - MORALE DELLA FAVA? IN QATAR SI PUÒ PARLARE DI POLITICA SOLO QUANDO CONVIENE…

Daniele Dell'Orco per “Libero quotidiano”

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 9

Col passare delle settimane e con l'uscita di scena di molte delle nazionali più esposte politicamente come Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Iran, al mondiale in Qatar preso d'assedio dai tanti interrogativi sulla tutela dei diritti civili, delle libertà individuali e del divieto per giocatori e tifosi di esporre simboli a sostegno delle comunità LGBTQ o di contestare apertamente il regime iraniano (che ha ottimi rapporti col Qatar), una battaglia è finita per sovrastare tutte le altre: quella del sostegno ai palestinesi della Striscia di Gaza e della West Bank.

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 7

Le ragioni sono tre: 1) l'edizione di quest' anno della Coppa del Mondo è la prima che si tiene in un Paese arabo. Pertanto, è stata più accessibile, dal punto di vista geografico, logistico e culturale, per centinaia di migliaia di persone della regione rispetto a qualsiasi altra Coppa del Mondo precedente; 2) tenendosi appunto in un Paese della Lega, gli arabi che contestano lo Stato di Israele nonostante gli equilibri politici tra Tel Aviv e le loro rispettive realtà, hanno avuto modo, tempo e spazio per riunirsi in gran numero senza timore di repressioni.

GIORNALISTI ISRAELIANI

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 6

Al contrario, sebbene Qatar e Israele non abbiano normalizzato le relazioni diplomatiche, i giornalisti israeliani sono stati ammessi nel Paese ma sono stati regolarmente rimbalzati o ostracizzati da tifosi libanesi, sauditi, marocchini, egiziani, giordani, qatarioti, yemeniti, tunisini, ma anche giapponesi, brasiliani, iraniani e altri, con i loro video mentre si rifiutavano categoricamente di farsi intervistare che sono diventati virali (alcuni inviati si sono dovuti spacciare per giornalisti dell'est Europa per poter raccogliere materiale); 3) la nazionale che più di altre ha fatto sfoggio della bandiera della Palestina è il Marocco, che essendo arrivata in semifinale è diventata la selezione più amata dagli anti-israeliani.

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 5

Ma, per estensione, tra gli anti-occidentali. Da Marocco-Belgio del 27 novembre, i magrebini hanno sempre festeggiato con la bandiera palestinese (poi anche con Canada, Spagna e Portogallo), intonato cori a sostegno degli arabi e, magari indirettamente, stimolato gli odiatori.

giocatori marocco festeggiano con bandiera palestinese

La bandiera della Palestina dal punto di vista dei 22 Paesi arabi e del mezzo miliardo di persone che li abita è un simbolo di resistenza non solo contro Israele ma anche contro l'Occidente suo alleato e anche, paradossalmente, contro l'ordine neocoloniale di alcuni degli stessi regimi arabi repressivi e che a loro volta fanno affari con l'Occidente.

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 4

Questo richiama alla memoria i momenti intensi delle primavere arabe, quando un po' dappertutto tra u disordini veniva sventolata la bandiera palestinese e i manifestanti cantavano «Palestina libera» insieme ai cori com le loro richieste di libertà e dignità. In Qatar, le prestazioni entusiasmanti del Marocco hanno elevato di nuovo la bandiera palestinese a simbolo dell'identità araba prima ancora che nazionale.

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 3

Così, il Marocco è diventata la squadra della "rivincita" araba e della lotta anche violenta contro le potenze occidentali e contro le autorità locali fronteggiate dai migranti di varie generazioni che nelle notti di follia post-gara hanno messo a ferro e fuoco le città. E il Marocco, oltre agli estremisti, è stato capace di conquistare i cuori anche degli anti-occidentali di casa nostra, che tifano Marocco giustificando o addirittura fomentando chi eccede.

bandiera palestinese ai mondiali in qatar 12 bandiera palestinese ai mondiali in qatar 11 bandiera palestinese ai mondiali in qatar 10 bandiera palestinese ai mondiali in qatar 13 bandiera palestinese ai mondiali in qatar 2