Come facilmente immaginabile, nel 2020, vista la contrazione del calciomercato, anche i procuratori hanno perso una bella fetta di incassi. Ma la cifra che la Serie A nel complesso ha pagato in commissioni varie agli agenti è comunque ragguardevole: 138 milioni di euro, con una media di quasi 7 milioni di euro a squadra, in calo rispetto al 2019 quando i club avevano speso 187 milioni di euro.

Secondo i dati pubblicati dalla Figc Juventus, Roma, Milan e Napoli hanno speso da sole circa 66 dei 138 milioni complessivi. I bianconeri 20,8 milioni, la Roma 19,2, il Milan 14.3. Il Napoli ha speso per 12.080.740,79 milioni, per l’esattezza. Più dell’Inter, il doppio dell’Atalanta e della Lazio.

Ma è da sottolineare la differenza di trend: la Juventus è passata da 44,3 a 20,8 milioni di euro, ovvero ha dimezzato la spesa. Il Napoli invece nel 2019 aveva pagato ai procuratori commissioni per 5,2 milioni, nel 2020 – complice la dispendiosissima campagna acquisti – ha raddoppiato, arrivando a 12 milioni di euro.

“Con Haaland ci siamo sbagliati tutti, ha fatto le cose in maniera molto più veloce di quanto tutti si immaginassero. Il suo sviluppo ha superato la tabella di marcia. Probabilmente sono stato troppo prudente quando ho detto ‘oh no, andiamo a Dortmund invece di non so dove. Ne sono convinto al 100% e tutti ne sono convinti, questo ragazzo può andare in qualsiasi club, dovunque voglia, è già su questo livello. E l’avrebbe potuto fare l’anno scorso.

Ma magari l’anno scorso c’erano ancora squadre che dicevano ‘era nel Red Bull, potrà farcela in un’altra squadra?’’”. Mai banale, inun'intervista concessa a The Athletic Mino Raiola definisce un errore il passaggio del giovane attaccante norvegese dal Salisburgo al Borussia, nel gennaio del 2020. Il noto procuratore italo-olandese, però, parla a ruota libera anche di altri suoi due famosi assistiti: Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba.

“Deve giocare altri tre o quattro anni per sé. Poi giocherà altri otto anni in cui tutti i guadagni andranno a me. Quindi per me può giocare almeno fino a 50 anni”.

“I proprietari del Manchester United mi hanno detto che avevo ragione io quando hanno ricomprato Pogba. Perché io non volevo portarlo via, fu Ferguson che non credette in lui. È sottovalutato? Dipende se parliamo dei professionisti o dei tifosi. Perché se parliamo di professionisti, parlo con molti direttori sportivi, allenatori, manager e lui è ampiamente apprezzato. Il giorno in cui Pogba non avrà un club, lì potremo dire se è apprezzato a sufficienza o no. Ma oggi se qualcuno mi chiede ‘puoi trovargli una squadra?’ rispondo che anche mio nipote di 5 anni troverebbe un club di alto livello per Paul”.

