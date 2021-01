Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Nuovo capitolo (l’ultimo?) della vicenda Zaniolo - Ghenea. L’attrice e modella romena, dopo aver parlato ieri sera tramite i suoi legali, oggi su Instagram, nelle storie, ha voluto fare - ancora - chiarezza sul suo legame con il numero 22 della Roma. Ribadendo di non essere "fidanzata", ma riempiendo di parole al miele Zaniolo: "Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati".

Non solo. Madalina Ghenea ha anche aggiunto: "Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni". Adesso che la situazione sembra più chiara, la Roma spera che si spengano le luci su questa storia. Per far sì che Zaniolo possa concentrarsi solo sul suo recupero.

Intanto Zaniolo ha deciso di chiudere per ora con i social. Lo ha comunicato lui stesso attraverso il profilo della mamma, Francesca Costa: "Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account (per ora il profilo è ancora attivo, ndr.) e vi abbraccio".

CATERINA COLLOVATI

Da www.leggo.it

Sulla vicenda della vita privata di Nicolò Zaniolo irrompe anche Caterina Collovati. La conduttrice di Telelombardia e moglie di un campione del Mondo come Fulvio, infatti, ha commentato senza mezzi termini le vicissitudini che hanno travolto il giovane attaccante della Roma negli ultimi giorni.

«Zaniolo è un grande talento, ma nel calcio da solo non basta: serve anche la testa, altrimenti succede il patatrac. Nicolò si fidanza, come secondo regole attuale, con la belle influencer, che resta incinta, ma è giovanissima e preferisce abortire. Ricapita la gravidanza dopo pochi mesi, nel frattempo la giovane promessa del calcio italiano ha già incontrato l'attrice/modella Madalina Ghenea, il suo cuore batte per lei, ammette lui stesso» - ha scritto Caterina Collovati su Instagram - «Dice che non fuggirà dalle responsabilità di padre, ma le malelingue parlano di valigie già alla porta per la fidanzata gravida. Ne nasce una querelle pubblica tra la famiglia della giovane fidanzata, la madre del calciatore e l'attrice che nega la relazione e incarica l'avvocato di tutelare la sua immagine. Più che la storia di un calciatore in ascesa, sembra il copione di una telenovela».

Caterina Collovati su Instagram pubblica una foto di Zaniolo accanto a quella della madre, Francesca Costa, intenta a scattarsi un selfie. E dopo aver ripercorso brevemente la vicenda sentimentale del 21enne calciatore, lancia la bordata: «Non ci siamo, caro Zaniolo. Che peccato, per il tuo bene, non ci siano più gli allenatori di una volta che facevano cambiare idea ai calciatori con i grilli per la testa, soprattutto che peccato non ci siano più le madri di una volta...».

LA VITA PRIVATA DEL CALCIATORE DIVENTA UN CASO

CATERINA COLLOVATI

Luca Valdiserri per il “Corriere della Sera”

Nicolò Zaniolo aveva chiuso così il 2020, dopo che era esploso il caso della rottura del rapporto con Sara Scaperrotta (in attesa di un figlio da lui) e della nuova presunta storia con Madalina Ghenea, modella e attrice romena, di tredici anni più grande:

«Spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me solo come calciatore». E l'attrice, in serata, faceva sapere di non avere nessuna storia con Zaniolo. Con tanto di comunicato della sua legale, avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che smentiva una «relazione sentimentale» tra i due.

Francesca Costa, mamma di Nicolò, ha aperto il 2021 con una torrenziale diretta su Radio Radio, in contrapposizione a Gabriele Parpiglia che attraverso il sito «Giornalettismo» ha rivelato - con una fonte anonima, presentata come una zia di Sara - che prima della fine della storia d'amore tra Zaniolo e la sua ex c'era già stato un aborto mesi fa. Sempre secondo il racconto anonimo, Sara è stata cacciata di casa e Zaniolo ha chiuso tutti i contatti con lei sui social.

Mamma Zaniolo, smentendo, ha riaperto in pieno il caso: «Sara è sempre stata trattata come una figlia. Non l'abbiamo cacciata, vorrei che ci dicesse in faccia che l'abbiamo trattata così. Quando Nicolò ci ha scritto che stavano aspettando un bambino, siamo scesi a Roma: lui era disperato. Discuteva con Sara perché ha capito di non essere più innamorato. Quando siamo arrivati Sara era già pronta per andarsene. Ha detto che sarebbe andata dal ginecologo, mi sono offerta di accompagnarla.

Mi ha detto che sarebbe andata da sola e le ho scritto di chiamarmi una volta finita la visita. Mai più sentita. La sera dopo è venuta a prendersi le sue cose. È vero che ha abortito sette mesi fa. Si erano lasciati ma Sara mi ha detto: "Per fortuna che l'altra volta è andata così, non eravamo ancora pronti". Nicolò non rinnega la volontà di occuparsi di suo figlio, di dargli l'affetto di un padre». Nel mirino anche la presunta nuova fiamma: «Nicolò è un ragazzo di 21 anni, noi ci distacchiamo dalla relazione con Madalina. Cerchiamo di farlo ragionare, purtroppo la notizia è uscita e non possiamo farci nulla. Quando le cose saranno più tranquille si cercherà di recuperare il rapporto con Sara per il bambino.

Cominciamo ad avere paura che qualcuno voglia rovinare la carriera di Nicolò». L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha detto: «Qui a Trigoria è un professionista, non parlo della sua vita privata». Una difesa che ha fatto piacere al procuratore di Zaniolo, Claudio Vigorelli: «Nicolò deve tornare a pensare al calcio. I social sono un male necessario, è un tema da gestire bene. Irritazione della Roma? Non ho ricevuto nessuna chiamata, anzi sostegno dalla dirigenza». I Friedkin sono maniacali nell'understatement, ma Zaniolo è pur sempre un «asset», come si dice nel calcio-business, e la protezione va anche a un investimento e/o a una possibile plusvalenza.

I tifosi sono spaccati: molti lo difendono, ma non tutti. È diventato un caso anche il post di Capodanno di Nicolò che balla un tango con casqué insieme alla mamma. «Ma come? Con il ginocchio operato?» ha commentato qualcuno. Il rientro in campo di Zaniolo avverrà solo ad aprile. Fino ad allora non potrà parlare con il pallone e il rischio di nuove puntate della telenovela è dietro l'angolo. Quanta nostalgia di Carletto Mazzone che, nel dicembre 1993, quando vide il diciassettenne Francesco Totti circondato da gruppetto di giornalisti, lo apostrofò: «A regazzì, vatte a fa la doccia! Con loro ci parlo io» .

