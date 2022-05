MAI 'NA JOYA - LA "GAZZETTA DELLO SPORT" PARLA DI UN ACCORDO IMMINENTE TRA DYBALA E L'INTER, CHE AVREBBE MESSO SUL PIATTO UN CONTRATTO DI 4 ANNI A SEI MILIONI PIÙ BONUS A STAGIONE - JORGE ANTUN, IL PROCURATORE DELL'ATTACCANTE, SMENTISCE LE VOCI: "NESSUN ACCORDO È STATO RAGGIUNTO CON ALCUNA SQUADRA IN ITALIA E ALL’ESTERO IN QUESTO MOMENTO..."

jorge antun il procuratore di paulo dybala

1. NOTA DEL PROCURATORE DI DYBALA

Jorge Antun il procuratore di Paulo Dybala smentisce alcun accordo con alcuna squadra al momento. Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento.

2. DYBALA ALL'INTER

paulo dybala 5

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Sarà Paulo Dybala il primo grande rinforzo dell'Inter per la prossima stagione. L'argentino, in uscita a parametro zero dalla Juve, sarebbe sul punto di accettare l'offerta dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto un contratto di quattro anni a sei milioni più bonus a stagione. L'incontro decisivo, scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe avvenuto la scorsa settimana, con gli uomini mercato dell'Inter che avrebbero formulato l'offerta ufficiale all'entourage della Joya. Dybala sarebbe attratto dall'idea di restare in Italia e di prendersi una rivincita con la Juve dopo aver di fatto rifiutato le, per la verità timide, offerte di Manchester United e Atletico Madrid.

paulo dybala 4

Per sostenere l'ingresso dell'argentino l'Inter proverà a sfoltire la rosa, con le probabili uscite di Vecino, Sanchez e, magari, Vidal e de Vrij, tutti ingaggi che libererebbero spazio utile allo sforzo economico che verrebbe fatto per Dybala. Sotto il profilo esclusivamente tecnico, ovviamente, nessun dubbio. Inzaghi sarebbe felice di avere a disposizione un giocatore come l'argentino, che porterebbe gol e assist in un reparto avanzato già particolarmente vario.

paulo dybala 6

Ovviamente la trattativa si chiuderà solo a fine stagione o, quanto meno, non prima della finale di Coppa Italia proprio tra l'Inter e la Juventus in programma la prossima settimana. Mai come adesso, però, le parti sembrano vicine e l'affare prossimo ad andare in porto.

