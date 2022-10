MAI DIRE MAGLIA - QUANTO ROSICANO I GIOCATORI DELL'AJAX DOPO LA SCOPPOLA PRESA IN CASA DAL NAPOLI! ALLA FINE DELLA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE, I "LANCERI" HANNO RIFIUTATO DI SCAMBIARE LE LORO MAGLIETTE CON I PARTENOPEI - IN UN VIDEO SI VEDE UNO DEI MAGAZZINIERI DEL NAPOLI CHE DA' LE DIVISE A UN RAPPRESENTANTE DELLO STAFF OLANDESE, CHE DOPO POCHI SECONDI GLIELE RIPORTA INDIETRO: "AH NESSUNO VUOLE SCAMBIARE? VA BENE…" - VIDEO

Ajax players, who lost 6-1 to Napoli, rejected the Italian team's offer to exchange shirts at full-time. pic.twitter.com/NhheljeQEV — EuroFoot (@eurofootcom) October 5, 2022

Gregorio Spigno per www.corriere.it

giocatori dell ajax rifiuano le magliette del napoli

Il siparietto nello spogliatoio dell’Arena di Amsterdam dopo la sfida di Champions vinta dal Napoli. Il magazziniere olandese accoglie la richiesta di quello azzurro, poi però gli dice: «No, nessuno scambio»

Un «no» secco. È quanto ha dovuto incassare martedì sera uno dei magazzinieri del Napoli, al termine della partita stravinta ad Amsterdam contro l’Ajax, da un rappresentante dello staff olandese. La questione riguardava lo scambio di maglie tra i calciatori (negli anni in Champions è diventato un rito tra squadre avversarie, a prescindere dal risultato) azzurri e i padroni di casa, che si erano accordati in precedenza.

giocatori dell ajax rifiuano le magliette del napoli

Il risultato tennistico maturato sul campo in favore degli uomini di Spalletti, però, ha fatto cambiare idea ai lancieri — è stata la peggiore sconfitta casalinga in campo europeo per il club di Amsterdam, per trovare una scoppola simile in tutte le competizioni bisogna tornare indietro di quasi 60 anni: era il novembre 1964 quando perse 9-4 in campionato col Feyenoord — che hanno declinato la proposta di scambio rispedendo al mittente le maglie azzurre (nel caso di ieri, grigie).

giocatori dell ajax rifiuano le magliette del napoli

Sui social è girato anche il video dell’episodio. «Sono quattro maglie di loro (riferendosi ovviamente ai giocatori ospiti, ndr)» dice il magazziniere del Napoli. «Lo scambio va bene con chi capita. Se c’è Blind…». L’uomo olandese raccoglie le maglie del Napoli, rientra nello spogliatoio dell’Ajax e dopo qualche secondo esce di nuovo: «No, no». «Ah nessuno vuole scambiare? — replica l’azzurro — Va bene…».

giocatori dell ajax rifiuano le magliette del napoli

ajax napoli ajax napoli ajax napoli ajax napoli ajax napoli giocatori dell ajax rifiuano le magliette del napoli