MAIGNAN PASTICCIA, LA SALERNITANA FERMA IL MILAN 2-2: I ROSSONERI NON RIESCONO AD ANDARE OLTRE IL PARI MA RITROVANO REBIC PER LA VOLATA FINALE - GRAVE ERRORE DI MAGIC MIKE SUL GOL DEL PAREGGIO DEI PADRONI DI CASA – PIOLI: "CHE DELUSIONE. VOLEVAMO LA VITTORIA, MA ABBIAMO COMMESSO TROPPI ERRORI E MOLTI GIOCATORI NON ERANO NELLA MIGLIOR SERATA"

Stefano Pioli è visibilmente deluso dopo il 2-2 di Salerno e non cerca scuse. "L'assenza di Ibra non c'entra, abbiamo fatto bene con e senza di lui. La squadra non ha giocato bene dal punto di vista tecnico e delle scelte, siamo stati troppo frenetici e poco puliti sulle giocate, perché gli spazi c'erano e abbiamo pagato le ingenuità.

Eravamo partiti bene segnando subito, poi ci voleva lucidità e anche sul gol siamo stati poco equilibrati. Poi a inizio secondo tempo abbiamo mancato 2-3 occasioni importanti. In generale, non abbiamo giocato la nostra miglior partita e c'erano i presupposti per farlo".

"E' chiaro - prosegue Pioli - che siamo delusi, anche perché l'abbiamo approcciata bene e siamo andati in vantaggio, però dopo abbiamo commesso errori che ultimamente non facevamo e la frenesia ci ha bloccato. Gli approcci ai due tempi sono stati giusti, poi però abbiamo commesso errori tecnici e di posizione, con anche disattenzioni evitabili sui gol. Averla ripresa è positivo, ma volevamo la vittoria. A volte abbiamo sbagliato l'ultimo lancio o controllo, a volte abbiamo marcato male in area e fuori. Alla fine sono mancate troppe cose e questo ci ha penalizzato.

Richiamavo Leao perche doveva cercare più la profondità, da lui ci si aspetta tanto ma la prestazione di squadra poi penalizza anche i singoli e nemmeno lui era nella miglior serata. Anche se, fosse entrata quella rovesciata nel primo tempo, ora faremmo altri discorsi...".

