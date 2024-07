LA MALEDIZIONE DI PARIGI PER LA SCHERMA ITALIANA – SFUMANO LE SPERANZE DI MEDAGLIA ANCHE PER TOMMASO MARINI, NUMERO UNO AL MONDO: È STATO ELIMINATO AGLI OTTAVI DI FINALE DAL FRANCESE MAXIME PAUTY – MALISSIMO DANILO DENNIS SOLLAZZO, SOLTANTO QUINTO NELLA CARABINA 10 METRI – BENE JASMINE PAOLINI: LA TENNISTA HA SCONFITTO CON AGILITÀ LA POLACCA MAGDA LINETTE E VOLA AGLI OTTAVI…

Parigi: fioretto uomini, Marini eliminato negli ottavi

(ANSA) - Tommaso Marini, numero uno al mondo, è stato eliminato agli ottavi di finale della prova individuale di fioretto maschile deio Giochi olimpici di Parigi 2024. L'azzurro è stato sconfitto dal francese Maxime Pauty per 15-14.

Parigi: tutto facile per Jasmine Paolini, è agli ottavi

(ANSA) - Tutto facile per Jasmine Paolini, che senza alcuna difficoltà ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del singolare femminile di Parigi 2024. Sulla terra rossa del Roland Garros, l'azzurra (numero 5 al mondo) ha sconfitto la polacca Magda Linette in due set (6-4 6-1).

Parigi: judo, Lombardo perde e va ai ripescaggi

(ANSA) - Perde ai quarti e va ai ripescaggi il judoka Manuel Lombardo, nella categoria 73 chili, a Parigi 2024. L'azzurro e' stato sconfitto 10-0 per tre gialli al golden score dal kosovaro Akil Gjakova. Nel pomeriggio affronterà il canadese Arthur Margelidon, e chi vincera' andra' a una delle due finali per il bronzo.

Parigi: buon inizio di Paltrinieri, Sollazzo 5/o

(ANSA) - PARIGI, 29 LUG - In una mattinata senza medaglie azzurre (il bilancio attuale parla di un oro, due argenti e tre bronzi), un'ottima notizia arriva dalla piscina delle Olimpiadi di Parigi 2024: Gregorio Paltrinieri è in ottime condizioni di forma. Lo dimostra il terzo tempo totale fatto registrare nelle batterie degli 800 stile libero che gli è valso la qualificazione per la finale, in programma domani sera, alle ore 21.02.

Insieme a Greg, per lottare per le medaglie, ci sarà anche un altro italiano, Luca De Tullio, che invece ha staccato il pass con il settimo tempo. Nel judo (categoria - 73 kg) Manuel Lombardo è ai quarti e quindi coltiva concrete chance di medaglia. Nella carabina 10 metri ad aria compressa, sono tante le recriminazioni di Danilo Dennis Sollazzo, 22enne varesino, non soddisfatto del quinto posto nella finale a cui si era avvicinato convinto di poter salire sul podio.

Nel Trap, quindi tiro a volo, prima giornata di qualificazioni, e al momento il veterano azzurro Giovanni Pellielo è ottavo (in finale entreranno i primi sei) con 73/75. Nella scherma (che nelle prime due giornate di gara ha regalato all'Italia "solo" il bronzo dello sciabolatore Samele) bilancio negativo per la sciabola femminile, con le tre azzurre in gara nella prova individuale, Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, subito eliminate al primo turno.

Meglio, molto meglio il fioretto maschile con i tre azzurri qualificati per gli ottavi: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. Da segnalare nel badminton la prima storica vittoria di un italiano, Giovanni Toti: il suo avversario Soren Opti (Suriname), si è ritirato quando l'azzurro era in vantaggio. Negli ottavi del tiro con l'arco, sofferto successo della squadra maschile contro il Kazakistan: ora, nei quarti, per i tre arcieri italiani c'è da superare lo scoglio dei francesi padroni di casa. A 16mila chilometri da Parigi, a Tahiti nelle acque antistanti la spiaggia di Teahupoo, è invece finita l'avventura nel surf del laziale Leonardo Fioravanti.

