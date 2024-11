6 nov 2024 15:47

MANCHESTER CITY, SGANCIA I SOLDI! - IL DIFENSORE FRANCESE BENJAMIN MENDY VINCE LA CAUSA CONTRO I "CITIZENS": IL CLUB INGLESE DOVRÀ PAGARE LA MAGGIOR PARTE DEI 22 MESI DI STIPENDIO NON VERSATI AL CALCIATORE DOPO CHE È STATO ARRESTATO E POI ASSOLTO DALL’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE - IL GIUDICE HA STABILITO CHE I CAMPIONI D'INGHILTERRA AVEVANO IL DIRITTO DI SOSPENDERE LO STIPENDIO DEL 30ENNE DURANTE I 5 MESI IN CUI SI TROVAVA IN CUSTODIA CAUTELARE, MA NON PER GLI ALTRI 17 MESI PERCHÉ "ERA PRONTO E DISPONIBILE A LAVORARE"