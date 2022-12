19 dic 2022 17:54

MANCINI RASCHIA IL FONDO DEL BARILE PER TROVARE I PROTAGONISTI DELL'ITALIA DEL FUTURO - ANNUNCIATI I 69 CONVOCATI PER LO STAGE A COVERCIANO DOVE, TRA IL 20 E 22 DICEMBRE, SI RADUNERANNO DUE GRUPPI DI LAVORO. DI SERIE B (IL PRIMO) E CALCIATORI DI A E CHE GIOCANO ALL'ESTERO (IL SECONDO) - IN QUESTI GIORNI IL C.T. AZZURRO VALUTERÀ CHI CONVOCARE PER I PROSSIMI IMPEGNI DELLA NAZIONALE ITALIANA: IL PRIMO SARÀ LA SFIDA CONTRO L'INGHILTERRA AL "MARADONA" DI NAPOLI, IN PROGRAMMA IL 23 MARZO - ECCO CHI SONO I 69 AZZURRI CHIAMATI DA MANCINI…