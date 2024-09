10 set 2024 12:30

MANCIO, HAI VOLUTO ALLENARE UN SQUADRA DI SCAPPATI DI CASA PER SOLDI? E MO' T'ATTACCHI - ROBERTO MANCINI, C.T. DELL'ARABIA SAUDITA, FRIGNA PER LO SCARSO MINUTAGGIO DEI GIOCATORI ARABI NELLA SAUDI PRO LEAGUE: "HO 20 PANCHINARI" - L'ALLENATORE SI LAMENTAVA DEL POCO SPAZIO CONCESSO AGLI ITALIANI IN SERIE A, MA LA SITUAZIONE NEL REGNO DI BIN SALMAN È MOLTO PEGGIORE: HANNO SPESO FIOR DI QUATTRINI PER "FAR CRESCERE IL MOVIMENTO", MA HANNO SOLO PRESO GIOCATORI SUL VIALE DEL TRAMONTO CHE TOLGONO SPAZIO AI "TALENTI" LOCALI…