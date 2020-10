MARTINA TREVISAN INCANTA PARIGI: BATTE LA BERTENS, NUMERO 8 AL MONDO, E VOLA AI QUARTI – AFFRONTERA’ LA POLACCA SWIATEK CHE A SORPRESA HA ELIMINATO SIMONA HALEP, NUMERO 1 DEL TABELLONE – L’AZZURRA, NUMERO 159 DEL RANKING, ARRIVERÀ A SFIORARE IL N. 80 IN CLASSIFICA – SCANZI: "UNA CARRIERA MAI SBOCCIATA SINO IN FONDO E DECISAMENTE POCO FORTUNATA. AL ROLAND GARROS SETTIMO TRIONFO CONSECUTIVO. SOLO APPLAUSI PER LEI. FAVOLA PURA…"

Dal profilo Facebook di Andrea Scanzi

Favola pura.

Arrivi al Roland Garros come 159 del ranking. Hai 26 anni e ti considerano in pochi. Carriera mai sbocciata sino in fondo e decisamente poco fortunata.

MARTINA TREVISAN

Passi la quali ed entri nel tabellone principale. Batti la Giorgi. Poi la Gauff. Poi la Sakkari, annullando anche due match point. Tutte avversarie molto più forti di te, almeno sulla carta.

Sei in ottavi ed è già un miracolo. Oggi affronti Kiki Bertens, numero 5 del seeding, qui semifinalista nel 2016 e autrice pochi giorni fa di una sceneggiata oltremodo oscena con la Errani.

Teoricamente non hai chance. E invece vinci. In due set. Settimo trionfo consecutivo, qualificazione ai quarti e approdo per la prima volta nei 100.

Solo applausi per Martina Trevisan. Favola pura.

IMPRESA TREVISAN

Luca Marianantoni per gazzetta.it

Martina Trevisan, la ragazza che sorride mentre gioca, firma l’impresa della carriera: dalle qualificazioni ai quarti del Roland Garros. Con un successo prestigioso: sul Suzanne Lenglen piega 6-4 6-4 la top 10 olandese Kiki Bertens. Nei quarti l’avversaria sarà la polacca Iga Swiatek che a sorpresa ha eliminato Simona Halep, campionessa nel 2018 e numero 1 del tabellone, per 6-1 6-2.

MARTINA TREVISAN

RAGAZZA PRODIGIO Tra le migliori al mondo nelle categorie giovanili, la Trevisan si era ritirata dal tennis a 16 anni per poi provare a tornare, 5 anni dopo, nel 2014. Già con la conquista dei quarti la 27enne toscana arriverà al numero 82 del mondo. “Credo in questo sogno, sono partita dalle qualificazioni, ora sono ai quarti. Sono onorata di aver giocato su questo campo, la Bertens è una giocatrice che mi piace tantissimo” ha detto la Trevisan dopo il successo. E’ la decima volta che una qualificata arriva ai quarti del Roland Garros. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo - ha detto in italiano, sul campo, appena dopo la vittoria -. Non posso abbracciarvi tutti perché sono lontana, ma è come se lo facessi”.

MARTINA TREVISAN

ITALIANE AI QUARTI— Martina Trevisan è la nona italiana di sempre a raggiunge i quarti del Roland Garros dopo Lucia Valerio (due volte i quarti nel 1931 e 1934), Lucia Manfredi (quarti nel 1947), Annalies Bossi (semi 1949, quarti 1948 e 1950), Silvana Lazzarino (semi 1954), Sandra Cecchini (quarti 1985), Raffaella Reggi (quarti 1987), Francesca Schiavone (vittoria 2010, finale 2011, quarti 2001) e Sara Errani (finale 2012, semifinale 2013, quarti 2014 e 2015).