MAURIZIO COSTANZO STOP - “CICCIOBAFFO” SI DIMETTE DA RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA ROMA PERCHE’ A TRIGORIA NON GLI FACEVANO TOCCARE PALLA – “NON MI COINVOLGEVANO MAI. IN QUESTA STORIA MOURINHO NON C'ENTRA NULLA. IO STO CON LUI” – A PORTARE COSTANZO A TRIGORIA ERA STATO L’EX CEO FIENGA CHE POI HA LASCIATO IL CLUB…

Gianluca Lengua per "il Messaggero"

Maurizio Costanzo si dimette dal ruolo di advisor esterno per le strategie della comunicazione della Roma. Il giornalista e popolare conduttore televisivo era stato scelto dalla famiglia Friedkin per occuparsi principalmente dei temi legati alla costruzione del nuovo stadio. Sono state decine le interviste che ha rilasciato alle emittenti locali, tutte con la finalità di sottolineare l'importanza che avrebbe avuto un nuovo impianto per il futuro della Roma.

«Avevo un contratto per occuparmi dello stadio, ma non venivo informato di nulla», spiega amareggiato. Da sempre tifoso romanista, Costanzo si era dato l'obiettivo di saldare i rapporti tra club e tifosi attraverso iniziative popolari che potessero coinvolgere tifosi di tutte le età:

«Non riuscivo più a fare le cose per cui è stato chiamato. Cosa stavo facendo? Ci sono stati mesi molto buoni, ma io non sono abituato a tenere un posto senza fare niente. Ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato. In questa storia Mourinho non c'entra nulla. Io sto con lui».

La Roma è rimasta sorpresa delle dimissioni, ma chiude il rapporto lavorativo cordialmente e senza fratture, restando soddisfatta di quanto fatto nei mesi scorsi. A portare Costanzo a Trigoria nel giugno 2021 era stato l'allora CEO Guido Fienga che ha organizzato un incontro con i proprietari del club: «Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che si dice», rivelò all'epoca. Evidentemente con il trascorrere dei mesi alcune dinamiche sono cambiate: Fienga ha lasciato la società e poco dopo anche Stefano Scalera, ex External Affairs Director.

