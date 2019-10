MAXI TELENOVELA - "RINGRAZIO ICARDI PER AVERMI PORTATO VIA WANDA", MAXI LOPEZ AL VETRIOLO SU INSTAGRAM DOPO LE FRASI DISTENSIVE DI IERI SUL MATRIMONIO TRA MAURITO E LA SUA EX MOGLIE - L'ATTACCANTE DEL CROTONE RIACCENDE LA POLEMICA CON UN COMMENTO AL VELENO SUL PROFILO ‘CHE FATICA LA VITA DA BOMBER’: “ALTRO CHE PERDONO…”

Da www.corrieredellosport.it

MAXI LOPEZ

Sembra non finire mai la telenovela tra Maxi Lopez, Mauro Icardi e Wanda Nara. Ieri l’attaccante del Crotone, al programma radiofonico “El que abandona no tiene premio”, aveva detto di voler voltare pagina rispetto al matrimonio tra Icardi e la sua ex moglie. Oggi però un commento sui social network getta nuova benzina sul fuoco.

icardi wanda nara

Maxi Lopez, commento al veleno su Wanda

“Ho deciso di perdonare Icardi”, ha scritto su Instagram il profilo ‘Che fatica la vita da bomber’, attribuendo la frase, per l’intervista di ieri, a Maxi Lopez. Lo stesso attaccante del Crotone però ha commentato con un post al vetriolo nei confronti di Wanda Nara: “Altroché perdono, un ringraziamento perché si è portato via W…”. Maxi Lopez insomma ringrazia Icardi per aver sposato Wanda Nara, sua ex moglie da cui ha avuto tre figli: difficile immaginare che non arrivino ulteriori repliche.

maxi lopez instagram

