MBAPPÉ FA LA FINE DEL FRAPPE’ – QUARTO DI CHAMPIONS CON L’ATALANTA A RISCHIO: L'ATTACCANTE ESCE IN LACRIME DOPO UN FALLACCIO DURANTE LA FINALE DI COPPA DI FRANCIA COL SAINT-ETIENNE. L'EX MONACO HA SUBITO UN INTERVENTO DURISSIMO, DA CUI È NATA UNA RISSA FURIBONDA – GASPERINI: "MBAPPÈ INFORTUNATO? DISPIACE. NON PARTIAMO PER VINCERE SULLE DISGRAZIE DEGLI ALTRI" – VIDEO

Kylian Mbappé a rischio per il quarto di finale di Champions League con l'Atalanta. In occasione dell'ultimo atto della Coppa di Francia tra Psg e Saint-Etienne, l'ex Monaco ha subito un fallaccio da Perrin, con la caviglia che compie un movimento innaturale. Mentre il giovane fuoriclasse francese si contorce dal dolore, a terra, in campo si accende una rissa furibonda che coinvolge tutti i restanti 21 protagonisti in campo. Mbappé ha poi abbandonato il terreno di gioco in lacrime.

Il Psg trionfa, Mbappé esulta in stampelle

Il Paris Saint-Germain trionfa in Coppa di Francia nel match che segna il ritorno del calcio d'Oltralpe: di fronte ai 5.000 spettatori dello Stade de France la formazione di Tuchel in superiorità numerica batte per 1-0 il Saint-Etienne al termine di una finale rocambolesca che nel solo primo tempo conta una espulsione e sette cartellini gialli a seguito di una rissa. Ad avere la peggio è Kylian Mbappé, vittima di un durissimo intervento di Perrin (rosso col Var) al 31'.

Eppure sin dai primi minuti di gioco il Saint-Etienne sembrava essere più che in partita. Al 5' Bouanga salta Marquinhos e da posizione defilata colpisce il palo. Ma al 14' c'è il gol del vantaggio del Psg: Mbappé salta due avversari, accelera e calcia verso la porta difesa da Moulin che respinge sui piedi di Neymar che non ha problemi a spingere la palla in rete col mancino.

Nella ripresa il Psg va a caccia del raddoppio. Ci prova al 64' con Di Maria che da posizione centrale non riesce a trovare la porta con un tiro a botta sicura. E al 72' con Sarabia che a tu per tu con Moulin viene murato dal portiere avversario. Ma nonostante l'assedio disperato del Saint-Etienne e le ripartenze in superiorità numerica del Psg, il risultato non cambia più: Neymar e compagni conquistano il primo trofeo della stagione in Francia nel post lockdown. Alla festa, munito di stampelle, partecipa anche Mbappé.

